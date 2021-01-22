Логинов победил, несмотря на сломанную палку. И заплакал на пьедестале
Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.
Лидер сборной России одержал первую победу в сезоне, с идеальной стрельбой став лучшим в индивидуальной гонке в Антерсельве.
Это действительно победа вопреки любым обстоятельствам. Трагедия в семье, невнятная форма по ходу всего сезона, странный пропуск
Представьте себе состояние Александра: вы впервые за год претендуете на победу, стреляете чисто все четыре рубежа, рветесь на трассу — и тут падаете на ровном месте и ломаете палку! А передать новую прямо на стадионе тренеры не могут, им запрещено там появляться. Что вообще может быть обиднее? Но Саша сдюжил и тут.
— Справился со стрельбой, а в индивидуальной гонке, где все бегут быстро и стреляют точно, нужно работать только на «ноль», — сказал Логинов сразу после финиша в интервью «Матч ТВ». — Сломанная палка? При выходе с рубежа подходил
Логинов в индивидуалке наглядно продемонстрировал, что отличает биатлониста
Александр со старта довольно сдержанно шел по лыжне, позволив Йоханнесу Бе отыграть 30-секундный разрыв между ними на старте уже ко второму кругу. И вплоть до заключительного рубежа казалось, что нереальная скорость
Но последняя «стойка» расставила всех по местам. Логинов сделал «ноль», и даже падение и сломанная палка стоили ему куда меньше штрафной минуты. А Бе настрелял аж две минуты штрафа — это слишком много даже для него. И пусть на лыжне Йоханнес в итоге выиграл у Логинова две с лишним минуты, конкретно в индивидуалке кого это волнует? Главное, что Александр — первый, а Йоханнес — только восьмой.
Из остальных россиян записать гонку себе в актив может разве что Евгений Гараничев. С двумя промахами ветеран стал 11-м, что для него лучший результат в сезоне. Об остальных лучше промолчать: Латыпов и Бабиков 47-й и 48-й соответственно, Кирилл Стрельцов — 61-й, а дебютант Илья Гаврилов аж 91-й.
Учитывая, что уже в воскресенье предстоит эстафетная гонка, тренерам есть над чем поломать голову. Вероятно, подключится Матвей Елисеев, который совершенно справедливо пропустил индивидуалку ради лишнего дня отдыха. Наверняка побежит и Эдуард Латыпов, но вот вопрос — на последнем ли этапе? Или право финишировать
Еще одна интрига: поставят ли в эстафету Гараничева? Традиционно он не считается эстафетным бойцом, но результатом в индивидуалке однозначно заслужил право бежать. Тем более, непохоже, что Стрельцов в хорошей форме. В общем, победную серию Логинова хочется продолжить. И если все сделать правильно, в эстафете такой шанс у нас будет.
На пьедестале на глазах Логинова были слезы. И это, учитывая насколько сдержан Александр в любых проявлениях эмоций, действительно дорогого стоит.