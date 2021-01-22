Логинов победил, несмотря на сломанную палку. И заплакал на пьедестале

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Это действительно победа вопреки любым обстоятельствам. Трагедия в семье, невнятная форма по ходу всего сезона, странный пропуск масс-старта — для триумфа Логинова в этот раз, казалось, не было вообще никаких предпосылок. Плюс неполадки с гильзой на первой стрельбе и сломанная палка после заключительной «стойки».

Представьте себе состояние Александра: вы впервые за год претендуете на победу, стреляете чисто все четыре рубежа, рветесь на трассу — и тут падаете на ровном месте и ломаете палку! А передать новую прямо на стадионе тренеры не могут, им запрещено там появляться. Что вообще может быть обиднее? Но Саша сдюжил и тут.

— Справился со стрельбой, а в индивидуальной гонке, где все бегут быстро и стреляют точно, нужно работать только на «ноль», — сказал Логинов сразу после финиша в интервью «Матч ТВ». — Сломанная палка? При выходе с рубежа подходил кто-то из спортсменов, я зацепился за собственную палку, упал и сломал ее. Метров 200 прошел с одной палкой. На маленьком подъемчике тренеры мне передали новую. Сама палка несильно помешала, скорее меня выбило падение. На нем я очень сильно сбил дыхание и после этого буквально воткнулся в подъем. Это немного подкосило на финишном круге. Но в любом случае я поборолся.

«Метров 200 бежал с одной палкой»

Логинов в индивидуалке наглядно продемонстрировал, что отличает биатлониста экстра-класса. Даже не в лучших кондициях такие люди умеют выжать из себя максимум, при этом объективно оценивая собственные возможности. Собственно, в таком же стиле ровно год назад Александр выиграл здесь же и две личные медали чемпионата мира — золото и бронзу. Символично, что за весь этот год никто, кроме Логинова, у нас на подиум личных гонок больше и не поднимался.

Александр со старта довольно сдержанно шел по лыжне, позволив Йоханнесу Бе отыграть 30-секундный разрыв между ними на старте уже ко второму кругу. И вплоть до заключительного рубежа казалось, что нереальная скорость Бе-младшего все-таки возьмет верх над ювелирной точностью россиянина. Даже с двумя «лишними» минутами штрафа норвежец имел все шансы обойти Логинова.

Но последняя «стойка» расставила всех по местам. Логинов сделал «ноль», и даже падение и сломанная палка стоили ему куда меньше штрафной минуты. А Бе настрелял аж две минуты штрафа — это слишком много даже для него. И пусть на лыжне Йоханнес в итоге выиграл у Логинова две с лишним минуты, конкретно в индивидуалке кого это волнует? Главное, что Александр — первый, а Йоханнес — только восьмой.

Интрига с эстафетой

Из остальных россиян записать гонку себе в актив может разве что Евгений Гараничев. С двумя промахами ветеран стал 11-м, что для него лучший результат в сезоне. Об остальных лучше промолчать: Латыпов и Бабиков 47-й и 48-й соответственно, Кирилл Стрельцов — 61-й, а дебютант Илья Гаврилов аж 91-й.

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Учитывая, что уже в воскресенье предстоит эстафетная гонка, тренерам есть над чем поломать голову. Вероятно, подключится Матвей Елисеев, который совершенно справедливо пропустил индивидуалку ради лишнего дня отдыха. Наверняка побежит и Эдуард Латыпов, но вот вопрос — на последнем ли этапе? Или право финишировать все-таки заслужил Логинов, и с прицелом на чемпионат мира стоит попробовать его на четвертом этапе?

Еще одна интрига: поставят ли в эстафету Гараничева? Традиционно он не считается эстафетным бойцом, но результатом в индивидуалке однозначно заслужил право бежать. Тем более, непохоже, что Стрельцов в хорошей форме. В общем, победную серию Логинова хочется продолжить. И если все сделать правильно, в эстафете такой шанс у нас будет.