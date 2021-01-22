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18:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Васнецова выиграла спринт и возглавила общий зачет Кубка IBU

ТАСС, 22 января. Россиянка Валерия Васнецова стала победительницей спринта на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в германском Арбере.

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Источник: РИА "Новости"

Она прошла дистанцию 7,5 км за 20 минут 9,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла Осне Скреде (+36,8; 1) из Норвегии, третье — француженка Лу Жанмонно (+50,0; 0).

Васнецова возглавила общий зачет Кубка IBU, набрав 154 очка. Второй идет Жанмонно (141), третьей и четвертой — россиянки Татьяна Акимова (120) и Анастасия Шевченко (119).

Этап завершится в субботу одиночной смешанной и смешанной эстафетами.

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