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18:31 (мск), источник: ТАСС

Тихонов: Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на Кубке мира

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Антон Бабиков и Евгений Гараничев не заслуживают места в сборной России по биатлону на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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В пятницу на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялась индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал россиянин Александр Логинов. 32-летний Гараничев финишировал 14-м, 29-летний Бабиков — 51-м.

«Бабиков и Гараничев — хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо все-таки пробовать молодежь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодежь», — отметил Тихонов.

В субботу на этапе Кубка мира пройдут две гонки — масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.

  • 1
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 2
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
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