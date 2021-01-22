Тихонов: Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на Кубке мира

В пятницу на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялась индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал россиянин Александр Логинов. 32-летний Гараничев финишировал 14-м, 29-летний Бабиков — 51-м.

«Бабиков и Гараничев — хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо все-таки пробовать молодежь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодежь», — отметил Тихонов.