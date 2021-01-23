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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Кулакова выиграла спринт на этапе Кубка России в Красноярске, Сливко — 2-я

В Красноярске на шестом этапе Кубка России по биатлону состоялся женский спринт.

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Источник: РИА "Новости"

Гонку на 7,5 км выиграла Екатерина Кулакова. Она избежала промахов и преодолела дистанцию за 21 минуту и 55 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко, она с одним промахом уступила победительнице 41,6 секунды. Тройку лучших замкнула Эмма Тимербулатова, допустившая один промах.

В мужском спринте гонку выиграл Дмитрий Иванов.

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Елена Кулакова — + 21.55,7 (0+0)
2. Виктория Сливко — + 41,6 (0+1)
3. Эмма Тимербулатова — + 1.02,4 (1+0)
4. Анастасия Егорова — + 1.03,3 (1+2)
5. Кристина Дюпина — + 1.14,1 (0+1)
6. Антонина Кирсанова — + 1.19,5 (0+1).

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