Кулакова выиграла спринт на этапе Кубка России в Красноярске, Сливко — 2-я

Гонку на 7,5 км выиграла Екатерина Кулакова. Она избежала промахов и преодолела дистанцию за 21 минуту и 55 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко, она с одним промахом уступила победительнице 41,6 секунды. Тройку лучших замкнула Эмма Тимербулатова, допустившая один промах.