Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
17Загитова и Медведева в одном кадре
13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Васнецова, Куклина, Гараничев и Халили вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Пресс-служба Союза биатлонистов России объявила состав сборной России на чемпионат Европы, который будет проходить с 27 по 31 января в городе Душники-Здруй (Польша).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Состав российской команды выглядит следующим образом.

Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

Тренер — Сергей Коновалов.

Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Тренер — Сергей Белозёров.

В программе соревнований у мужчин и женщин — индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.

С 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Макгрегор и Порье проведут реванш на турнире UFC в Абу-Даби
Русские вышли с карантина. У Радулова дубль, у Худобина «сухарь»
Овечкин сурово наказан, но «Вашингтон» побеждает и без него
Команда Малкина снова вытащила проигранный матч в НХЛ (видео)
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье» (видео)
Плющенко рассказал, как раньше собирал бутылки
Роналду отказался от шести миллионов евро из Саудовской Аравии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь