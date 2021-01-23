Васнецова, Куклина, Гараничев и Халили вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Состав российской команды выглядит следующим образом.
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.
Тренер — Сергей Коновалов.
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.
Тренер — Сергей Белозёров.
В программе соревнований у мужчин и женщин — индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.
С 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира.