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18:50 (мск), источник: Матч ТВ

Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

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Источник: AFP 2020

После этапов Антона Бабикова и Матвея Елисеева российская команда шла в лидерах. Несмотря на один штрафной круг Александра Логинова на третьем этапе, россияне все равно остались в группе лидеров.

Финишер российской команды Эдуард Латыпов начал свой этап в борьбе за третье место. Он чисто провел лежку, но на стойке не смог обойтись без дополнительных патронов. В финишном створе Латыпов оказался сильнее немца Бенедикта Долля и отстоял бронзовую медаль для российской команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу в гонке одержала сборная Франции, которая на финише усилиями Эмильена Жаклина опередила норвежцев, у которых на заключительном этапе был Йоханнес Бе.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Россия
    Россия
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