Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве

После этапов Антона Бабикова и Матвея Елисеева российская команда шла в лидерах. Несмотря на один штрафной круг Александра Логинова на третьем этапе, россияне все равно остались в группе лидеров.

Финишер российской команды Эдуард Латыпов начал свой этап в борьбе за третье место. Он чисто провел лежку, но на стойке не смог обойтись без дополнительных патронов. В финишном створе Латыпов оказался сильнее немца Бенедикта Долля и отстоял бронзовую медаль для российской команды.