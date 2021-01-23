Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
20:37 (мск), источник: ТАСС

Васильев: Российские биатлонисты в эстафете могут побороться за золото чемпионата мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону может побороться за золотые медали чемпионата мира в эстафете в таком же составе, что и на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в эстафете Дмитрий Васильев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу россияне заняли третье место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Ребята хорошо справились с гонкой. Бабиков очень хорошо прошел первый этап, Елисеев на втором тоже справился без суеты. Потом Саша Логинов, конечно, немножко увлекся. Он хороший стрелок, но думаю, что сегодня самоуверенность ему помешала сконцентрироваться на стрельбе», — считает Васильев.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, субботняя эстафета была последней перед мировым первенством. «Этот состав и расстановка по этапам подходят для чемпионата мира. Но ближе к делу уже будет понятна более четкая картина, надо будет смотреть, кто как себя проявит в первых гонках чемпионата мира», — отметил Васильев.

«Думаю, что не чемпионате мира реально побороться и за золото с норвежцами и французами. Сегодня мы видели, что, если бы Логинов понадежнее отработал, Латыпов мог бы побороться. А так он на последнем этапе уже сконцентрировался на борьбе за бронзу и делал ставку на финиш, которая себя оправдала», — заключил собеседник агентства.

В воскресенье на этапе Кубка мира в Антхольце пройдут мужской масс-старт и женская эстафета.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Россиянам покорился подиум. Медали в биатлоне входят в привычку?
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье на UFC 257
Наш футбол на грани перезагрузки. Сейчас важно не ошибиться
Большунов проиграл вернувшимся на Кубок мира норвежцам
Как Загитова и Медведева смотрятся в одном кадре (фото)
«Алавес» — «Реал» и другие матчи в чемпионате Испании (видео)
«Милан» — «Аталанта» и другие матчи серии А (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь