Васильев: Российские биатлонисты в эстафете могут побороться за золото чемпионата мира

В субботу россияне заняли третье место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Ребята хорошо справились с гонкой. Бабиков очень хорошо прошел первый этап, Елисеев на втором тоже справился без суеты. Потом Саша Логинов, конечно, немножко увлекся. Он хороший стрелок, но думаю, что сегодня самоуверенность ему помешала сконцентрироваться на стрельбе», — считает Васильев.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, субботняя эстафета была последней перед мировым первенством. «Этот состав и расстановка по этапам подходят для чемпионата мира. Но ближе к делу уже будет понятна более четкая картина, надо будет смотреть, кто как себя проявит в первых гонках чемпионата мира», — отметил Васильев.

«Думаю, что не чемпионате мира реально побороться и за золото с норвежцами и французами. Сегодня мы видели, что, если бы Логинов понадежнее отработал, Латыпов мог бы побороться. А так он на последнем этапе уже сконцентрировался на борьбе за бронзу и делал ставку на финиш, которая себя оправдала», — заключил собеседник агентства.