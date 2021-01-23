Россиянам покорился подиум. Медали в биатлоне входят в привычку?

Сборная России продолжает набирать обороты ближе к чемпионату мира. После удачных индивидуальных гонок, где Александр Логинов выиграл золото, а у девушек сразу три спортсменки попали в топ-10, успешно отработали и наши мужчины в эстафете. С первого же этапа россияне едва ли не сразу взяли лидерство и уверенно удерживали первое место практически до последнего этапа. К сожалению, закрепиться впереди не получилось, но больше радует физическая подготовка наших ребят, высокая скорость на трассе и железные нервы на рубеже. Есть все причины думать, что к чемпионату мира наша сборная готова как минимум неплохо, и вторая медаль в эстафете — яркое тому доказательство.

Бабиков удивил неплохой готовностью на старте

С необычным настроем российские зрители сегодня включали биатлонные трансляции. Осенние провалы и рекордная безмедальная серия привели в такое уныние, что о пьедесталах большинство болельщиков перестало и мечтать. Скептично оценивали перспективы россиян и многие специалисты. Продолжали верить в будущие успехи российской команды только члены тренерского штаба сборной.

«Мы не очень сильно расстраивались из-за того, что в начале сезона у нас не все получалось, — рассказал в недавнем интервью “СЭ” тренер Юрий Каминский. — Не то что не расстраивались — понятное дело, что мы были настроены на результат, хотели медалей, побед. Но эта ситуация с гонками без медалей на нас не давила. Мы верили в Сашу, не переставали верить. Как и в других наших ребят».

До последних двух этапов, правда, поводов для позитива было мало, и за подобное отрицание проблемы штаб сборной можно было критиковать. Но после неплохих личных гонок у женщин, золотой смешанной эстафеты, прогресса Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова и, конечно, первого места Александра Логинова в индивидуалке накануне настроение сильно поменялось. Рядовые зрители и сторонние наблюдатели тоже поверили в россиян. Впервые за долгое время.

«Смотрим эту гонку со сдержанным, но оптимизмом», — осторожно начал Дмитрий Губерниев свой репортаж на «Матч ТВ». По его комментарию можно оценить общие настроения в биатлонной тусовке вокруг сборной России. И если в начале сезона Губерниев критиковал россиян за неудачи и сомневался по поводу ряда спорных решений тренерского штаба, то теперь Дмитрий излучает уверенность в хороших перспективах наших биатлонистов на чемпионате мира.

Антон Бабиков | Источник: AP 2020

Елисеев — лучший из наших, а Логинов не справился со стрельбой

И сегодня биатлонисты не подвели ни Дмитрия, ни тренеров сборной, ни простых болельщиков. С первого же этапа Россия убежала далеко вперед. Когда такое было, что в борьбе за пьедестал нам нужно не мечтать о промахах соперников, а вести гонку с позиции силы? Поразил Антон Бабиков. Его позиция в качестве стартового номера эстафеты вызывала больше всего вопросов — все-таки в личных гонках Бабиков был не очень убедителен, особенно в начале сезона. Но Бабиков собрался и доказал свою высокую готовность, хорошо отработав как на рубеже, так и на трассе. Ходом Антон все-таки уступал, особенно под конец своего этапа, все-таки физически его пока не хватает на долгую работу. Но стрельба на ноль позволила Бабикову передать эстафету максимально близко к медалям. Сложнее всего Антону дался именно последний круг после второй своей стрельбы, в финальный подъем Бабиков шел из последних сил.

Матвей Елисеев был готов, пожалуй, лучше всех остальных. Он и ходом шел крайне уверенно, и на стрельбе не поддавался эмоциям. Один дополнительный патрон Матвей использовал, но, главное, стрелял быстро, и поэтому Александр Логинов шел на свой этап уже с уверенным преимуществом. Логинову работать третьим удобнее всего, и эта эстафета снова доказала преимущества такой тактики распределения по этапам.

Первый круг Александр и вовсе был лучшим. Причем как ногами, так и в стрельбе. Логинов стрелял чисто, быстро, а на трассе равным ему был разве что Тарьей Бе. Норвежцы, кстати, поначалу не представляли из себя серьезной силы и на середине гонки вряд ли претендовали на медали всерьез. В группе преследователей у Логинова были немцы, французы и — что неожиданно — итальянцы. Спарринг-тренировки с сильной женской сборной подтянула и итальянских парней, до последнего рассчитывавших на медаль.

Итог распределила последняя стрельба третьего этапа. Логинов ушел на круг, итальянцы замешкались, а Бе отстрелял чисто и побежал догонять лидеров. Неудача Александра ментально сильно подкосила, и в интервью после гонки он как мог извинялся перед ребятами. «Мне очень жаль, что так вышло, пытался потом отработать на трассе, помочь команде. Надеюсь, меня простят, но это непростительная ошибка», — заявил Логинов. В целом он быстро отстрелял и не очень много потерял даже с учетом штрафного круга. Удивительнее другое: Александр сказал, что чувствовал себя не очень хорошо после тяжелой вчерашней гонки и недоволен своей работой на трассе. Значит, текущий высокий темп Логинова — это еще не максимум?

Александр Логинов передаёт эстафету Эдуарду Латыпову | Источник: AP 2020

Латыпов опять показал чудеса на финише

Латыпов уже традиционно для себя выбрал тактику разного темпа в начале этапа и ближе к финишу. Первый круг Эдуард осторожничал, зато не ошибался на рубеже. На второй круг Латыпов уже стал наращивать темп и включал максимальные скорости, что, к сожалению, привело и к замешательству на «стойке». «Понервничал, — объясняет промахи Эдуард. — Устал немного, в такой компании я редко бывал, в такой плотной борьбе. Потом уже собрался, поборол эмоции и дополнительным патроном все закрыл. На соперников не смотрел — главное, закрыл свое и дальше уже работал на трассе».

За победу бороться ситуация уже не позволяла — там разбирались друг с другом Франция и Норвегия. В это сложно поверить, но Йоханнес Бе не смог убежать к финишу первым и уступил на считанных метрах до конца дистанции Эмильену Жаклену. А вот за третье место Латыпов вцепился в немцев и не отпустил Бенедикта Долля сразу после рубежа. Дальше уже дело техники как конкретно для Латыпова, так и для всей российской сборной. Вспомните ли вы случай, чтобы в борьбе на финише Германия оставалась с нами победителем? Разве что с помощью допинговых расследований.

Латыпов рассказал, что слышал указания немецких тренеров, которые просили Долля бежать изо всех сил и уходить от Эдуарда. Поэтому от него было необходимо выдержать темп немца и ждать удобного шанса на атаку. Им оказался последний поворот — Латыпов вырвался в лидеры, а сил на контратаку у Бенедикта уже не было.

Результат — первая российская бронза в эстафете с ЧМ-2019 и первая медаль спустя шесть гонок с четвертым местом. Но главный итог сегодняшней эстафеты — что мы смотрим на эту медаль не только с радостью, но и с сожалением из-за упущенного золота. Давно ли мы мечтали просто о прекращении безмедальной серии?

Сборная России — бронзовый призёр эстафеты | Источник: AFP 2020