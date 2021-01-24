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16:08 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

ТАСС, 24 января. Женская сборная России стала победителем эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Германии (отставание — 11 секунд; шесть дополнительных патронов), третье — сборная Франции (+21,2; один штрафной круг и девять дополнительных патронов).

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года.

В зачете женских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место, в ее активе 180 очков. Лидирует команда Германии (205), второй идет сборная Франции (196), третьей — команда Швеции (192). В Кубке наций россиянки занимают пятое место (4 559), первыми идут француженки (4 947), вторыми — шведки (4 902), третьими — немки (4 885). Место в пятерке Кубка наций по итогам сезона дает право в следующем сезоне выставлять на одну гонку Кубка мира максимальное число участников — шесть.

Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка с общего старта.

  • 1
    Россия
    Россия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Франция
    Франция
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