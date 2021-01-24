Бомбическая победа русских девушек в Италии: наш биатлон жив

Сборная России продолжает зажигать в Антхольце. В декабре не было ни одного подиума, а тут уже третий. Александр Логинов стал лучшим в индивидуалке, в субботу парни наконец-то прервали безмедальную серию в эстафете, а теперь их успех поддержали и девушки. У них в этом сезоне были хорошие попытки для попадание в топ-3, но все же что-то мешало. А тут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева собрались и зажгли. Перед чемпионатом мира это было действительно важно.

Эстафета началась с ряда неприятных падений. Хорошо, что Павлова шла в числе лидеров и в этих замесах не участвовала. Продолжила быть в топе россиянка и после лежки, где взяла один дополнительный патрон. Лизе Витоцци она уступала 8,8 секунды. К стойке отставание было полностью ликвидировано. А потом Павлова чуть не зашла на штрафной круг, позволив итальянке и дальше лидировать. Евгения была на 5-й позиции. Положение удалось спасти за счет классного хода — у Павловой лучшая скорость этапа. Она быстро обошла Йоханну Скоттхейм и Туули Томингас, а также догнала Ванессу Хинц. Вместе с ней они отправили подруг по команде в гонку.

Акимова и Янина Хеттих шли медленнее Федерики Санфилиппо. При передаче эстафеты было 16 секунд, а к лежке отставание увеличилось до 19. Такие же секунды остались и после стрельбы россиянки. Изменилось все лишь на дистанции, когда Акимова и Хеттих начинали догонять не самую скоростную Санфилиппо. На рубеж девушки пришли практически вместе.

Там никто не обошелся без ошибок, что позволило Анаис Шевалье-Буше вернуть в борьбу сборную Франции. На последний круг девушки ушли вчетвером. Россиянка и немка выглядели мощнее Санфилиппо и Шевалье-Буше. Акимова даже попыталась уйти от Хеттих, но та сумела удержаться. Так они вместе и доехали до коридора для передачи эстафеты. Миронова и Дениз Херрман ушли с 9-секундным преимуществом.

Херрман успешно убежала от Мироновой, но промах на лежке свел все ее усилия к нулю. Не попала и россиянка, но быстро исправила ошибку. Херрман опережала ее на 7 секунд. Мироновой ничего не стоило подойти к немке, но сегодня был не ее лучший день. На стойке Светлана опять промазала и все же вышла в лидеры, потому что немка долго ковырялась на рубеже. Херрман в итоге уступала Мироновой 4,9 секунды. Она была так хороша, что при передаче эстафеты даже обогнала нашу биатлонистку. Тем не менее Кайшева отправилась на заключительный этап, уступая Франциске Пройс всего 4 секунды.

Кайшева быстро подобралась к немке и на лежку они пришли вместе. Обе справились идеально и продолжили лидировать. Анна Сола, Доротея Вирер и Жюли Симон уступали много, но все еще были в борьбе. Сенсация могла случиться, завали Пройс и Кайшева заключительную стрельбу. Этого, к счастью, не случилось, но нервничали обе.

Ульяна сразу допустила два промаха, но стреляла очень быстро. Когда она сделала 5 выстрелов, Франциска — только два. Ей даже присесть пришлось и переизготовиться. В итоге она сработала из шести.

Но первой с рубежа ушла россиянка, взявшая два допа. Кайшевой хватило 8-секундного преимущества, чтобы не подпустить к себе Пройс и финишировать первой. Симон пыталась догнать немку, но так и осталась третьей.