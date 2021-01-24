Бомбическая победа русских девушек в Италии: наш биатлон жив
До сих пор не верится.
До сих пор не верится.
Сборная России продолжает зажигать в Антхольце. В декабре не было ни одного подиума, а тут уже третий. Александр Логинов стал лучшим в индивидуалке, в субботу парни
Эстафета началась с ряда неприятных падений. Хорошо, что Павлова шла в числе лидеров и в этих замесах не участвовала. Продолжила быть в топе россиянка и после лежки, где взяла один дополнительный патрон. Лизе Витоцци она уступала 8,8 секунды. К стойке отставание было полностью ликвидировано. А потом Павлова чуть не зашла на штрафной круг, позволив итальянке и дальше лидировать. Евгения была на 5-й позиции. Положение удалось спасти за счет классного хода — у Павловой лучшая скорость этапа. Она быстро обошла Йоханну Скоттхейм и Туули Томингас, а также догнала Ванессу Хинц. Вместе с ней они отправили подруг по команде в гонку.
Акимова и Янина Хеттих шли медленнее Федерики Санфилиппо. При передаче эстафеты было 16 секунд, а к лежке отставание увеличилось до 19. Такие же секунды остались и после стрельбы россиянки. Изменилось все лишь на дистанции, когда Акимова и Хеттих начинали догонять не самую скоростную Санфилиппо. На рубеж девушки пришли практически вместе.
Там никто не обошелся без ошибок, что позволило Анаис
Херрман успешно убежала от Мироновой, но промах на лежке свел все ее усилия к нулю. Не попала и россиянка, но быстро исправила ошибку. Херрман опережала ее на 7 секунд. Мироновой ничего не стоило подойти к немке, но сегодня был не ее лучший день. На стойке Светлана опять промазала и все же вышла в лидеры, потому что немка долго ковырялась на рубеже. Херрман в итоге уступала Мироновой 4,9 секунды. Она была так хороша, что при передаче эстафеты даже обогнала нашу биатлонистку. Тем не менее Кайшева отправилась на заключительный этап, уступая Франциске Пройс всего 4 секунды.
Кайшева быстро подобралась к немке и на лежку они пришли вместе. Обе справились идеально и продолжили лидировать. Анна Сола, Доротея Вирер и Жюли Симон уступали много, но все еще были в борьбе. Сенсация могла случиться, завали Пройс и Кайшева заключительную стрельбу. Этого, к счастью, не случилось, но нервничали обе.
Ульяна сразу допустила два промаха, но стреляла очень быстро. Когда она сделала 5 выстрелов, Франциска — только два. Ей даже присесть пришлось и переизготовиться. В итоге она сработала из шести.
Но первой с рубежа ушла россиянка, взявшая два допа. Кайшевой хватило 8-секундного преимущества, чтобы не подпустить к себе Пройс и финишировать первой. Симон пыталась догнать немку, но так и осталась третьей.
Теперь нам можно и отметить на полную катушку. А девушкам предстоит финальная подводка к ЧМ. Они уже сейчас отправляются в Поклюку.