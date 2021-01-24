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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стреляющий лыжник из Норвегии Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Расстояние в 15 км с четырьмя огневыми рубежами скандинав преодолел за 35 мин. 44,3 сек., совершив один промах.

Второе место занял Кентен Фийон Майе из Франции, который отстал от соперника на 31,3 сек. В его пассиве две неточности на стрельбище.

Бронзу выиграл словенский биатлонист Яков Фак. Не закрыв одну мишень на огневых рубежах, он пришел к финишу спустя 44,2 сек. после победителя.

Белорусские спортсмены в данном виде программы не участвовали.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Яков Фак
    Словения
    Словения
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