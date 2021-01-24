Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Спортсмен на дистанции 15 км показал результат 35 минут 44,3 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Вторым финишировал француз Кентен Фийон-Майе (отставание 31,3 секунды; 2 промаха), третьим стал представитель Словении Яков Фак (+44,2; 1).

Россиянин Александр Логинов занял 19-е место (+1.48,6; 4), Эдуард Латыпов — 20-е (+1.48,9; 5), Матвей Елисеев — 28-е (+3.17,8; 3), Евгений Гараничев — 30-е (+4.11,6; 7).

Бё укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, в его активе 709 очков. Вторым идет его соотечественник Стурла Легрейд (645), третьим — брат Йоханнеса Бё Тарьей (566), Логинов идет 17-м (347), Елисеев — 20-м (266), Латыпов — 23-м (217), Гараничев — 30-м (132), Кирилл Стрельцов — 55-м (25), Антон Бабиков — 60-м (21), Семен Сучилов — 78-м (5), Петр Пащенко — 79-м (4). В зачете масс-стартов продолжает лидировать Тарьей Бё (137), следом идут Йоханнес Бё (132) и немец Арнд Пайффер (130), Елисеев занимает 17-ю строчку (65), Логинов — 21-ю (53), Латыпов — 24-ю (41), Гараничев — 30-ю (22).