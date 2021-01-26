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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Ольга Подчуфарова объявила о вынужденном возвращении из Словении в Россию

28-летняя биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, рассказала о дальнейших профессиональных планах, обратившись на своей официальной странице в «Инстаграме» к подписчикам.

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Источник: РИА "Новости"

«Привет всем болельщикам и любителям биатлона. Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны. Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась.

Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, своё развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные.

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В любом случае моя большая благодарность тем, кто дал мне шанс, тем людям, с кем я работала, но увы, мы вместе не смогли его реализовать в полной мере. Это был огромный и в своём роде уникальный опыт работы в новой команде и огромная школа жизни. Новый опыт, полученный там, для меня важнее, чем размышления об упущенных возможностях. Но вот время, увы, невосполнимый ресурс.

Да, я поставила на кон абсолютно всё, и это самое «абсолютно всё» с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что, где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России. Очередной новый вызов оказался хорошо забытым старым.

Спасибо тем, кто, несмотря на мои «американские горки» в карьере, продолжает поддерживать меня, верит и прощает мне мою неугомонность. Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления.

Но самое ценное для меня то, что я всё-таки нашла в себе силы и эту самую мотивацию продолжить даже после годичного перерыва. Поэтому я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году. Ещё раз спасибо всем. И спасибо за понимание, — написала Подчуфарова.

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