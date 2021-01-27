4+2 в Душники-Здруй. Чемпионат Европы для второго состава сборной Беларуси

В прошлом году этот турнир принимали наши Раубичи, спешно подставившие плечо ИБУ. Изначально первенство должен был принять эстонский Отепя, где выяснилось, что снега-то для проведения соревнований маловато, из-за чего, собственно, они и были перенесены в Минск. Небогато было и у нас — чай, не январь, а конец февраля. Вот, кстати, и первая его отличительная особенность — не в пример двух предыдущим годам, европейский континентальный форум будет предварять чемпионат мира, а не пройдет после него. Последний раз чемпионат Старого Света планировался на конец января в 2018-м, но не сказать, чтобы его место в календаре тогда было выгодно — биатлонисты предпочитали готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане, скорее, в тренировочном режиме. Сейчас как будто кажется, что форум, исходя из предстоящего расписания, должен собрать наиболее представительный состав участников, но особого смысла срываться в Душники-Здруй у ведущих спортсменов самых топовых сборных как будто снова нет. По ряду причин. Во-первых, Кубок ИБУ, где мужают биатлонисты и биатлонистки второго эшелона, стучась в основной состав, в этом сезоне начался только после Нового года. В ноябре-декабре стартов не проводилось, отчего нагрузка у тех атлетов явно недостаточная. Фона усталости быть не должно, да и смысл их у них отнимать лишнюю состязательную практику ради элиты? Во-вторых, предыдущий этап Кубка мира прошел в высокогорном итальянском Антхольце. Словенская же Поклюка, где надлежит участникам оспаривать медали главного старта зимы-2020/21, находится на всего чуточку меньшей высоте. Что касается польского горнолыжного курорта, куда прибудут спортсмены для борьбы за награды континентального первенства, то он расположен на почти втрое меньшей высоте, порядка 550 метров над уровнем моря. Вывод очевиден: в ущерб подготовке к ЧМ спускаться с гор в Польшу незачем. Отрадно, что на этот раз теми же мотивами руководствуется и белорусская сборная. Ее тренеры порой отряжали на старосветские гонки основной состав — с тем, чтобы пополнить здесь медальную копилку и сделать хорошую мину при плохой в Кубке мира игре. Когда это происходит в Раубичах, при местной публике, это еще можно понять, но не в других случаях. И вот сейчас в Душники-Здруй отправится второй состав нашей команды.

Заявка исчисляется шестью персонами: Егор Казаринов, Виктор Кривко, Роман Елетнов, Илья Авсеенко, Аделина Сабитова и Ирина Кручинкина.



Конечно, насчет сугубо характеристики этого секстета как второго состава мы чуточку погорячились. В том смысле, что наверняка болельщикам малознакома фамилия Авсеенко — это правда. Но присутствует в этом списке тот же Елетнов, который будет готовиться и к участию в чемпионате мира. Впрочем, о каждом по порядку.



Конкуренция за место в элите у белорусских женщин нынче незавидная. В сущности, ее нет вовсе. Ирина Кручинкина, в прошлом году временами попадавшая в заявку на этапы КМ, вчистую проигрывает внутренний отбор даже Ирине Кривко. Это удивительно, но так. Удивительно не в том смысле, что проигрывает, а в том, что мы упоминаем сейчас Кривко, как ту единственную, на чье место в заявке теоретически может претендовать менее одаренная из сестер Кручинкиных. Поскольку Анна Сола, хоть и ниже на пару позиций олимпийской чемпионки располагается в общем зачете, все равно выглядит сильнее — во всяком случае, по итогам января.



Короче говоря, Кручинкиной, если все в порядке с квартетом наших основных биатлонисток, место в элите не светит. Ну, а Аделине Сабитовой — тем более. Уроженка Удмуртии выступает так, что еженедельно можно задавать вопросы насчет целесообразности получения ею белорусского спортивного гражданства.



О мужчинах. Среди приведенного квартета, разумеется, обращает на себя внимание фамилия Елетнова. Целый прошлый и первую половину нынешнего он провел с основой, выступая в Кубке мира.



В розыгрыше-2019/20 явно спрогрессировал. Добился индивидуально лучшего выступления в карьере, финишировав однажды на 14-м месте в спринте в Оберхофе. В сущности, стал вторым номером команды — после Антона Смольского. 27-летний — безусловно, не юниорский возраст, чтобы расти и дальше в плане стрельбы, но на фоне общего улучшения результатов мужской команды предполагалось, что как минимум удержит планку Роман. Тем не менее в декабре и январе он, мягко говоря, не впечатлил. По сравнению с минувшим сезоном упала и точность стрельбы, и ход по дистанции по сравнению с сильнейшими. Вполне закономерно, что на этапе в Антхольце тренерский штаб доверял Никите Лобастову и Дмитрию Лазовскому — Елетнову не нашлось места в эстафетном квартете.



Из остальных мужчин лучше знакома болельщикам фамилия Кривко. Вовсе не потому, что он брат Ирины — просто в отличие от других тоже имеет опыт прохождения этапов КМ, первых — уже в далеком сезоне-2014/15. Наивысшее его достижение же относится к следующей зиме — 53-я позиция в спринте на этапе в канадском Кэнморе.



Ясное дело, что при таких показателях в КМ Виктор не задержался. Появились Смольский и Елетнов. Да и Лобастов с Лазовским как будто тоже прямо сейчас смотрятся не хуже. Неспроста в предыдущем сезоне его не подпускали уже вовсе на уровень элиты стреляющих лыжников. Бич Кривко — стрельба стоя. Если лежа он порой доводил процент попаданий, превышающий 92−93, то стоя закрывает в лучшем случае четыре мишени из пяти, а то и меньше.



Теперь о конкуренции в целом. Она будет не самой ожесточенной. Традиционно сильнейшие команды отправляют на ЧЕ вторые составы. И так же традиционно те, сборные, которые порой не вычеркивают первенство из календаря, делегируют туда несколько биатлонистов из основы. Речь в данном случае об Украине и России.



Так, из последней в Польшу, помимо прочих, отправятся Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Лариса Куклина. Что касается наших южных соседей, то за них выступят Артем Прима, Артем Тищенко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.



В такой компании, по меньшей мере, Елетнов при определенном старании обязан претендовать на высокие места. Не исключено, даже на медали…