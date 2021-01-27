4+2 в Душники-Здруй. Чемпионат Европы для второго состава сборной Беларуси
Форум стартует уже сегодня двумя индивидуальными гонками.
Форум стартует уже сегодня двумя индивидуальными гонками.
В прошлом году этот турнир принимали наши Раубичи, спешно подставившие плечо ИБУ. Изначально первенство должен был принять эстонский Отепя, где выяснилось, что
Вот, кстати, и первая его отличительная особенность — не в пример двух предыдущим годам, европейский континентальный форум будет предварять чемпионат мира, а не пройдет после него. Последний раз чемпионат Старого Света планировался на конец января в 2018-м, но не сказать, чтобы его место в календаре тогда было выгодно — биатлонисты предпочитали готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане, скорее, в тренировочном режиме.
Сейчас как будто кажется, что форум, исходя из предстоящего расписания, должен собрать наиболее представительный состав участников, но особого смысла срываться в
Вывод очевиден: в ущерб подготовке к ЧМ спускаться с гор в Польшу незачем. Отрадно, что на этот раз теми же мотивами руководствуется и белорусская сборная. Ее тренеры порой отряжали на старосветские гонки основной состав — с тем, чтобы пополнить здесь медальную копилку и сделать хорошую мину при плохой в Кубке мира игре. Когда это происходит в Раубичах, при местной публике, это еще можно понять, но не в других случаях. И вот сейчас в
Заявка исчисляется шестью персонами: Егор Казаринов, Виктор Кривко, Роман Елетнов, Илья Авсеенко, Аделина Сабитова и Ирина Кручинкина.
Конечно, насчет сугубо характеристики этого секстета как второго состава мы чуточку погорячились. В том смысле, что наверняка болельщикам малознакома фамилия Авсеенко — это правда. Но присутствует в этом списке тот же Елетнов, который будет готовиться и к участию в чемпионате мира. Впрочем, о каждом по порядку.
Конкуренция за место в элите у белорусских женщин нынче незавидная. В сущности, ее нет вовсе. Ирина Кручинкина, в прошлом году временами попадавшая в заявку на этапы КМ, вчистую проигрывает внутренний отбор даже Ирине Кривко. Это удивительно, но так. Удивительно не в том смысле, что проигрывает, а в том, что мы упоминаем сейчас Кривко, как ту единственную, на чье место в заявке теоретически может претендовать менее одаренная из сестер Кручинкиных. Поскольку Анна Сола, хоть и ниже на пару позиций олимпийской чемпионки располагается в общем зачете, все равно выглядит сильнее — во всяком случае, по итогам января.
Короче говоря, Кручинкиной, если все в порядке с квартетом наших основных биатлонисток, место в элите не светит. Ну, а Аделине Сабитовой — тем более. Уроженка Удмуртии выступает так, что еженедельно можно задавать вопросы насчет целесообразности получения ею белорусского спортивного гражданства.
О мужчинах. Среди приведенного квартета, разумеется, обращает на себя внимание фамилия Елетнова. Целый прошлый и первую половину нынешнего он провел с основой, выступая в Кубке мира.
В розыгрыше-2019/20 явно спрогрессировал. Добился индивидуально лучшего выступления в карьере, финишировав однажды на 14-м месте в спринте в Оберхофе. В сущности, стал вторым номером команды — после Антона Смольского. 27-летний — безусловно, не юниорский возраст, чтобы расти и дальше в плане стрельбы, но на фоне общего улучшения результатов мужской команды предполагалось, что как минимум удержит планку Роман. Тем не менее в декабре и январе он, мягко говоря, не впечатлил. По сравнению с минувшим сезоном упала и точность стрельбы, и ход по дистанции по сравнению с сильнейшими. Вполне закономерно, что на этапе в Антхольце тренерский штаб доверял Никите Лобастову и Дмитрию Лазовскому — Елетнову не нашлось места в эстафетном квартете.
Из остальных мужчин лучше знакома болельщикам фамилия Кривко. Вовсе не потому, что он брат Ирины — просто в отличие от других тоже имеет опыт прохождения этапов КМ, первых — уже в далеком сезоне-2014/15. Наивысшее его достижение же относится к следующей зиме — 53-я позиция в спринте на этапе в канадском Кэнморе.
Ясное дело, что при таких показателях в КМ Виктор не задержался. Появились Смольский и Елетнов. Да и Лобастов с Лазовским как будто тоже прямо сейчас смотрятся не хуже. Неспроста в предыдущем сезоне его не подпускали уже вовсе на уровень элиты стреляющих лыжников. Бич Кривко — стрельба стоя. Если лежа он порой доводил процент попаданий, превышающий 92−93, то стоя закрывает в лучшем случае четыре мишени из пяти, а то и меньше.
Теперь о конкуренции в целом. Она будет не самой ожесточенной. Традиционно сильнейшие команды отправляют на ЧЕ вторые составы. И так же традиционно те, сборные, которые порой не вычеркивают первенство из календаря, делегируют туда несколько биатлонистов из основы. Речь в данном случае об Украине и России.
Так, из последней в Польшу, помимо прочих, отправятся Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Лариса Куклина. Что касается наших южных соседей, то за них выступят Артем Прима, Артем Тищенко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.
В такой компании, по меньшей мере, Елетнов при определенном старании обязан претендовать на высокие места. Не исключено, даже на медали…
Григорий Трофименков