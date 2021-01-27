Выплаты членам правления СБР возросли почти в семь раз

Как сообщает News.ru, выплаты членам правления возросли семь раз, а расходы на содержание пресс-службы — более чем в четыре раза.

В предыдущем составе правления зарплату получал только вице-президент по международным вопросам Виктор Майгуров (100 тысяч рублей в месяц). Новое же штатное расписание организации предусматривает выплаты трем вице-президентам и главе организации Виктору Майгурова, чья зарплата с повышением в должности выросла более чем втрое. Получается, что общие выплаты членам правления СБР возросли примерно в семь раз — около 700 тысяч рублей в месяц.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо прочего, была введена должность советника президента, на которую назначен Владимир Барнашов. Его зарплата — 180 тысяч рублей в месяц. Также выросла зарплата секретаря СБР и в четыре раза увеличилась численность пресс-службы, что соответственно повлекло за собой повышение расходов на ее содержание, которые превысили 400 тысяч рублей в месяц.