Выплаты членам правления СБР возросли почти в семь раз
Расходы на содержание аппарата Союза биатлонистов России (СБР) значительно увеличились в 2021 году.
Расходы на содержание аппарата Союза биатлонистов России (СБР) значительно увеличились в 2021 году.
Как сообщает News.ru, выплаты членам правления возросли семь раз, а расходы на содержание
В предыдущем составе правления зарплату получал только
Помимо прочего, была введена должность советника президента, на которую назначен Владимир Барнашов. Его зарплата — 180 тысяч рублей в месяц. Также выросла зарплата секретаря СБР и в четыре раза увеличилась численность
Виктор Майгуров возглавил СБР в июле 2020 года, сменив на этом посту Владимира Драчева.