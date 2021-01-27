Резцова считает унизительным решение лишить биатлонистов слова «Россия» на чемпионате мира

IBU в среду постановил, что российские биатлонисты на чемпионате мира будут выступать в качестве команды Союза биатлонистов России, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР (без надписей).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово “Россия”, — сказала Резцова. — В 1992 году на Олимпиаде мы выступали без флага и гимна, но все равно везде озвучивали, что мы русские, что мы из России. И тогда хотя бы был олимпийский флаг с олимпийскими кольцами. А сейчас просто ни о чем».

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«Мне кажется, что наша федерация за оставшиеся две недели должна бить в колокола, бороться за свои права. Нас же просто унизили, буквально втоптали в землю. Нужно отстаивать имя “Россия”», — добавила она.

Двухлетний запрет на использование российскими спортсменами государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх вступил в силу в декабре 2020 года. Несмотря на существующие ограничения, запрета на использование на турнирах слова «Россия» не налагалось. Санкции стали результатом судебного спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) с российской стороной по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год.