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27 января, источник: ТАСС

Россиянин Халили стал четвертым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 27 января. Российский биатлонист Карим Халили финишировал четвертым в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

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Победу одержал латвиец Андрей Расторгуев, показавший результат 52 минуты 4,7 секунды и допустивший один промах на четырех огневых рубежах.

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Второе место занял норвежец Эрленн Бьонтегор (отставание — 1 минута 27,5 секунды; 2 промаха), третьим стал его соотечественник Эндре Стрёмсхейм (+1.41,4; 2). Халили уступил победителю 1 минуту 59,7 секунды, не допустив промахов.

Россиянин Кирилл Стрельцов стал 12-м (+2.54,4; 3), Никита Поршнев — 14-м (+3.12,6; 2), Евгений Идинов — 27-м (+4.17,2; 3), Евгений Гараничев — 34-м (+5.01,8; 4), Семен Сучилов — 59-м (+6.33,1; 5).

Ранее в среду россиянка Лариса Куклина завоевала бронзовую награду в женской индивидуальной гонке на 15 км.

В пятницу пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Чемпионат Европы завершится 31 января.

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