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27 января, источник: БЕЛТА

Андрей Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский стреляющий лыжник Андрей Расторгуев не знал себе равных в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами победитель преодолел за 52 мин. 04,7 сек.

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При этом он допустил один промах. Со вторым временем после него финишировал норвежец Эрленн Бьонтегаард, уступивший победителю 1 мин. 27,5 сек. (2 промаха). Замкнул тройку сильнейших еще один представитель этой скандинавской страны Эндре Стремсхейм. Он допустил 2 промаха и отстал от чемпиона континента в данном виде программы на 1 мин. 41,4 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то выше других в итоговом протоколе расположился Илья Авсеенко, занявший 49-е место (отставание 6 мин. 07,0 сек., 3 промаха). Далее в итоговом протоколе гонки расположились Роман Елетнов — 64-е место (отставание 6 мин. 41,5 сек., 7 промахов), Виктор Кривко — 94-е место (отставание 8 мин. 53,4 сек., 5 промахов), Егор Казаринов — 114-е место (отставание 12 мин. 25,7 сек., 10 промахов). Всего на старт вышли 147 спортсменов.

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