Андрей Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше

При этом он допустил один промах. Со вторым временем после него финишировал норвежец Эрленн Бьонтегаард, уступивший победителю 1 мин. 27,5 сек. (2 промаха). Замкнул тройку сильнейших еще один представитель этой скандинавской страны Эндре Стремсхейм. Он допустил 2 промаха и отстал от чемпиона континента в данном виде программы на 1 мин. 41,4 сек.