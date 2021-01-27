Роднина считает, что российский биатлон сейчас расплачивается за свое допинговое прошлое

Ранее стало известно, что полное название Союз биатлонистов России на турнире использоваться не будет, только сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union), в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU), а вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться модифицированный монохромный логотип СБР (без надписей), IBU совместно с организационным комитетом турнира изготовит флаги за счет российской стороны. Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

«Теперь мы в таком положении, что все федерации на официальных чемпионатах мира будут выступать под флагами своих федераций, у кого какой — другой разговор. Что касается цветов флага, то у каждой федерации свои законы, у каждой свои правила и положения — это не один человек решает, а президиум федерации, и значит это — мнение большинства. Организаторы не имеют флагов стран-участниц, его должны привозить с собой сами команды», — сказала Роднина.

«CAS вынес решение, нам разрешили выступать, — отметила Роднина. — И давайте говорить честно — биатлон на протяжении десятилетий отличается своими проблемами. Мы должны это защищать? Почему мы не требовательны к себе?».

Роднина напомнила, что весь российский спорт несет ответственность за ошибки прошлого: «Возьмите калькулятор и посчитайте, сколько наш биатлон потерял медалей из-за допинга — хоть один из российских биатлонистов наказан по российскому законодательству за его употребление?».