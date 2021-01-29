Александр Тихонов обратится в суд в случае отстранения от биатлона
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратится в суд в случае отстранения от биатлона. Об этом он сообщил ТАСС.
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратится в суд в случае отстранения от биатлона. Об этом он сообщил ТАСС.
В четверг независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU). В частности, она пришла к выводу, что бывший президент организации Андерс Бессеберг действовал в интересах России во время рассмотрения допинговых дел биатлонистов страны. Также в отчете комиссии отмечается, что Тихонов, в прошлом занимавший пост первого
«Мне может быть закрыта дорога на биатлонные соревнования? Они замучаются меня закрывать, — сказал Тихонов. — Я тут же подам в серьезный суд, и пусть они попробуют доказать мою вину. Думаю, им будет только хуже».
«Ко мне никогда никаких претензий не было», — подчеркнул олимпийский чемпион.
Тихонов с 1996 по 2008 год был президентом Союза биатлонистов России, пост первого
В 2009 году допинг был обнаружен у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.