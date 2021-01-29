Биатлонистка Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы

Первое место заняла Байба Бендика из Латвии, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 00,7 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдал (отставание — 5,7; 0 промахов). Отставание Шевченко составило 9,7 секунды, она не допустила ни одного промаха.