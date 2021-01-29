Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:36 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы

ТАСС, 29 января. Россиянка Анастасия Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).

Наверх

Первое место заняла Байба Бендика из Латвии, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 00,7 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдал (отставание — 5,7; 0 промахов). Отставание Шевченко составило 9,7 секунды, она не допустила ни одного промаха.

Россиянка Лариса Куклина заняла четвертое место (+11,9; 1), Валерия Васнецова стала пятой (+12,3; 1), Наталья Гербулова — 21-й (+48,5; 1), Анастасия Гореева — 30-й (+1:06,9; 3), Полина Шевнина — 39-й (+1:21,1; 2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее в пятницу пройдет мужской спринт. Чемпионат Европы завершится 31 января.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Большунов победой ответил на критику
«Расстроен»: Леон Мусаев рассказал об уходе из «Зенита»
Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично
Йоханнес Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова
Агент: Вагнер Лав до последнего ждал, а ЦСКА ничего не предложил
Непряева упала и сошла с гонки. Россиянке предстоит обследование
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь