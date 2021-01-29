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29 января, источник: БЕЛТА

Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринт на ЧЕ в Польше

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами победительница преодолела за 22 мин. 0,7 сек., допустив один промах.

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Второе место заняла норвежская спортсменка Каролин Эрдаль. Скандинавка стреляла без ошибок, но уступила победительнице 5,7 сек. Замкнула тройку сильнейших россиянка Анастасия Шевченко. Она была точна на стрельбище, однако пришла к финишу позже спортсменки из Латвии на 9,7 сек.

Что касается белорусок, то Ирина Кручинкина заняла девятое место (отставание от победительницы — 26,7 сек., 1 промах). Ее подруга по команде Аделина Сабитова финишировала 103-й (отставание — 3 мин. 35,4 сек., 3 промаха).

Всего стартовали 128 биатлонисток.

Сегодня в вечерней части континентального форума стреляющих лыжников в Душниках-Здруй (Польша) состоится мужская спринтерская гонка. В ней примут участие белорусские биатлонисты Егор Казаринов, Роман Елетнов, Илья Авсеенко и Виктор Кривко.

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