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16:12 (мск), источник: ТАСС

WADA согласует состав сборной России на чемпионат мира по биатлону на следующей неделе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) ожидает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласует состав сборной России на чемпионат мира на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями WADA. IBU попросил Союз биатлонистов России предоставить расширенную заявку сборной на турнир на тот случай, если кто-то из спортсменов не пройдет проверку WADA.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения не будет», — сообщили в IBU.

В четверг независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в IBU при бывшем руководстве организации. В частности, в ее отчете говорится о доказательствах применения допинга российскими биатлонистами, на которых ранее еще не были заведены дела.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

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