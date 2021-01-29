WADA согласует состав сборной России на чемпионат мира по биатлону на следующей неделе

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями WADA. IBU попросил Союз биатлонистов России предоставить расширенную заявку сборной на турнир на тот случай, если кто-то из спортсменов не пройдет проверку WADA.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения не будет», — сообщили в IBU.

В четверг независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в IBU при бывшем руководстве организации. В частности, в ее отчете говорится о доказательствах применения допинга российскими биатлонистами, на которых ранее еще не были заведены дела.