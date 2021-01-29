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18:26 (мск), источник: Sport24

Российский биатлонист Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы

В пятницу, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй прошла мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

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Источник: instagram.com/karimas01

Победу одержал швейцарец Мартин Егер. Вторым стал россиянин Карим Халили, который отстрелял без промахов и проиграл победителю 7,3 секунды. Замкнул тройку немец Йоханнес Кюн.

Что касается остальных россиян, то Даниил Серохвостов занял 10-е место, Семен Сучилов — 23-е, Никита Поршнев — 35-е, Кирилл Стрельцов — 36-е, Евгений Идинов — 66-е.

30 января на чемпионате Европы пройдет мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:00 мск.

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