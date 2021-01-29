Российский биатлонист Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы
В пятницу, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе
В пятницу, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе
Победу одержал швейцарец Мартин Егер. Вторым стал россиянин Карим Халили, который отстрелял без промахов и проиграл победителю 7,3 секунды. Замкнул тройку немец Йоханнес Кюн.
Что касается остальных россиян, то Даниил Серохвостов занял 10-е место, Семен Сучилов — 23-е, Никита Поршнев — 35-е, Кирилл Стрельцов — 36-е, Евгений Идинов — 66-е.
30 января на чемпионате Европы пройдет мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:00 мск.