Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
8Макгрегор проиграл Порье
13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Член правления IBU: Тихонова должны были уволить, когда его осудили. Плохая работа

Член правления IBU Туре Бёйгард прокомментировал проблемы с законом, с которыми ещё в начале 2000-х годов столкнулся четырёхкратный олимпийский чемпион бывший вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Тихонова признали виновным в серьёзном деле, и Бессеберг, как руководитель, должен был уволить россиянина. Плохая работа, плохой менеджмент», — цитирует Бёйгарда VG.

Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Российский биатлонист завоевал серебро в спринте на ЧЕ в Польше
Форвард ЦСКА перешел в итальянский клуб на правах аренды
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Семин и Бердыев попали в топ-40 лучших тренеров мира
Winline покажет матчи «Спартака» на зимних сборах
Экс-нападающий «Зенита» Халк не вернется в питерский клуб
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь