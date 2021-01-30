Член правления IBU: Тихонова должны были уволить, когда его осудили. Плохая работа

«Тихонова признали виновным в серьёзном деле, и Бессеберг, как руководитель, должен был уволить россиянина. Плохая работа, плохой менеджмент», — цитирует Бёйгарда VG.



Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.