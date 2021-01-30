Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
8Макгрегор проиграл Порье
13:54 (мск), источник: ТАСС

Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 30 января. Российская биатлонистка Лариса Куклина стала четвертой в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первое место заняла Камила Жук из Польши, преодолевшая дистанцию за 29 минут 12,7 секунды и не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (отставание — 13,4 секунды; 3 промаха), третьей — ее соотечественница Оснэ Скреде (+16,2; 3). Куклина допустила три промаха и уступила победительнице 18,3 секунды.

Россиянка Наталья Гербулова сала восьмой (+1.03,6; 2), Анастасия Гореева — 17-й (+1.25,5; 4), Анастасия Шевченко — 26-й (+1.55,0; 5), Полина Шевнина — 27-й (+2.02,5; 3), Валерия Васнецова — 29-й (+2.12,7; 7).

Позднее в субботу пройдет гонка преследования на 12,5 км у мужчин. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ
Русские биатлонисты опозорились на ЧЕ. Россия без личных побед
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Россиянка обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте
Гараничев на ЧЕ ничего не показал. Почему он опять в сборной РФ
«Севилья» в гостях у «Эйбара» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь