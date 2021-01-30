Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Первое место заняла Камила Жук из Польши, преодолевшая дистанцию за 29 минут 12,7 секунды и не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (отставание — 13,4 секунды; 3 промаха), третьей — ее соотечественница Оснэ Скреде (+16,2; 3). Куклина допустила три промаха и уступила победительнице 18,3 секунды.