Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Первое место заняла Камила Жук из Польши, преодолевшая дистанцию за 29 минут 12,7 секунды и не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (отставание — 13,4 секунды; 3 промаха), третьей — ее соотечественница Оснэ Скреде (+16,2; 3). Куклина допустила три промаха и уступила победительнице 18,3 секунды.
Россиянка Наталья Гербулова сала восьмой (+1.03,6; 2), Анастасия Гореева — 17-й (+1.25,5; 4), Анастасия Шевченко — 26-й (+1.55,0; 5), Полина Шевнина — 27-й (+2.02,5; 3), Валерия Васнецова — 29-й (+2.12,7; 7).
Позднее в субботу пройдет гонка преследования на 12,5 км у мужчин. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.