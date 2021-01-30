Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
8Макгрегор проиграл Порье
16:34 (мск), источник: Sport24

Русские биатлонисты опозорились на ЧЕ

Парни допустили слишком много промахов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У мужской сборной России на чемпионате Европы ситуация еще печальнее, чем у женщин. Команду тянет один Карим Халили, который был 4-м в индивидуальной гонке и взял серебро в спринте. Его невнятное начало сезона сейчас начинает забываться. Халили реально претендует на поездку в Поклюку.

А вот у Евгения Гараничева, который завалил гонку с четырьмя рубежами (34-й), фактически нет шансов попасть в заявку. Дело в том, что спринт и пасьют биатлонист решил не бежать. Тренеры должны быть не в себе, чтобы взять Гараничева на чемпионат мира.

Остальные парни никак не могут совладать со стрельбой, которая мешает быть высоко. Даже у Кирилла Стрельцова, который уверенно выступил на Кубке мира, ничего не получается. Его стартовое отставание в пасьюте составляло больше минуты. Столько же у Никиты Поршнева, испытывающего проблемы после ковида. У Семена Сучилова было 56 секунд. Быстроногий юниор Даниила Серохвостов проигрывает 35. Лучшая позиция для атаки была только у Халили — 7 секунд от победителя спринта Мартина Ягера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Халили и Йоханнес Кюн до лежки так и не смогли догнать швейцарца. Большая группа преследователей, где был Серохвостов, шла быстрее. На рубеже россиянин и немец были точны, но все равно не приближались к Ягеру — 11 секунд. У Серохвостова, который заставляет о себе говорить, потому что быстро бегает, увы, ничего не получилось — 4 промаха. Стрельцов и Поршнев со стрельбой справились и чуть улучшили свои позиции. Сучилов ошибся один раз.

К отметке 4,1 километра Халили и Кюн догнали Ягера. Еще до второго рубежа парни попытались убежать от россиянина, у них получилось. Карим явно уступал им ходом. Халили пытался догонять и за это поплатился промахом на второй лежке — 33 секунды. Ошибся и Ягер — 22. Зато у Кюна все получилось. Теперь он был лидером пасьюта. Нервировал немца только Ховард Бугетвейт, который уступал 11 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бугетвейт постепенно приближался к Кюну. На стойку биатлонисты пришли вместе. В этот момент на рубеж заглянул коварный ветер. Из-за него парни были вынуждены выцеливать каждый выстрел. Норвежцу и немцу это не помогло. Пока они проходили штрафные круги, шансом воспользовался Михал Крчмарж. Он стал новым лидером гонки преследования. Кюн и Бугетвейт уступали совсем немного. Халили лишил себя попадания в топ-6 двумя промахами.

Заключительная стойка получилась напряженной. Туда приехала не только тройка лидеров, но и подтянувшиеся преследователи в лице Артема Примы, Ягера и Александра Андерсена. Никто из парней не смог совладать с польским ветром. Приме и Крчмаржу повезло в том, что они промазали по одному разу. Между ними и развернулась борьба за победу. Кюн и Бугетвейт были далеко, поэтому зарубились только за бронзу. Дожидаться финишных разборок никто не стал. Украинец ушел от уставшего чеха на отметке 11,6 километра. Там же с Кюном расправился Бугетвейт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для сборной России пасьют сложился неудачно. Все же контактная борьба — не наша история. Лучшим стал Сучилов — 14-й. Халили только 16-й. На 18-м месте расположился Поршнев. Серохвостов — 36-й. И вот за него обиднее всего. Даниил ходом уступил меньше минуты, несмотря на 6 промахов. Если бы не ошибался, сделал всех своих соперников. Хочется верить, что точность придет с опытом. Главное — вызывать парня на Кубок мира. Такой лыжник команде очень нужен.

Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3)
2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1)
3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…
14. Семен Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…
16. Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…
18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1)…
36. Даниил Серохвостов (Россия) — +2.20,5 (6)

 «Среди мужчин полно насильников и убийц». Девушка русского хоккеиста — о загадочной трагедии
«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Хоккейная красавица посмеялась над футболистом
Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Россиянка обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте
Гараничев на ЧЕ ничего не показал. Почему он опять в сборной РФ
«Севилья» в гостях у «Эйбара» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь