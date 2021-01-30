Русские биатлонисты опозорились на ЧЕ

У мужской сборной России на чемпионате Европы ситуация еще печальнее, чем у женщин. Команду тянет один Карим Халили, который был 4-м в индивидуальной гонке и взял серебро в спринте. Его невнятное начало сезона сейчас начинает забываться. Халили реально претендует на поездку в Поклюку.

А вот у Евгения Гараничева, который завалил гонку с четырьмя рубежами (34-й), фактически нет шансов попасть в заявку. Дело в том, что спринт и пасьют биатлонист решил не бежать. Тренеры должны быть не в себе, чтобы взять Гараничева на чемпионат мира.

Остальные парни никак не могут совладать со стрельбой, которая мешает быть высоко. Даже у Кирилла Стрельцова, который уверенно выступил на Кубке мира, ничего не получается. Его стартовое отставание в пасьюте составляло больше минуты. Столько же у Никиты Поршнева, испытывающего проблемы после ковида. У Семена Сучилова было 56 секунд. Быстроногий юниор Даниила Серохвостов проигрывает 35. Лучшая позиция для атаки была только у Халили — 7 секунд от победителя спринта Мартина Ягера.

Халили и Йоханнес Кюн до лежки так и не смогли догнать швейцарца. Большая группа преследователей, где был Серохвостов, шла быстрее. На рубеже россиянин и немец были точны, но все равно не приближались к Ягеру — 11 секунд. У Серохвостова, который заставляет о себе говорить, потому что быстро бегает, увы, ничего не получилось — 4 промаха. Стрельцов и Поршнев со стрельбой справились и чуть улучшили свои позиции. Сучилов ошибся один раз.

К отметке 4,1 километра Халили и Кюн догнали Ягера. Еще до второго рубежа парни попытались убежать от россиянина, у них получилось. Карим явно уступал им ходом. Халили пытался догонять и за это поплатился промахом на второй лежке — 33 секунды. Ошибся и Ягер — 22. Зато у Кюна все получилось. Теперь он был лидером пасьюта. Нервировал немца только Ховард Бугетвейт, который уступал 11 секунд.

Бугетвейт постепенно приближался к Кюну. На стойку биатлонисты пришли вместе. В этот момент на рубеж заглянул коварный ветер. Из-за него парни были вынуждены выцеливать каждый выстрел. Норвежцу и немцу это не помогло. Пока они проходили штрафные круги, шансом воспользовался Михал Крчмарж. Он стал новым лидером гонки преследования. Кюн и Бугетвейт уступали совсем немного. Халили лишил себя попадания в топ-6 двумя промахами.

Заключительная стойка получилась напряженной. Туда приехала не только тройка лидеров, но и подтянувшиеся преследователи в лице Артема Примы, Ягера и Александра Андерсена. Никто из парней не смог совладать с польским ветром. Приме и Крчмаржу повезло в том, что они промазали по одному разу. Между ними и развернулась борьба за победу. Кюн и Бугетвейт были далеко, поэтому зарубились только за бронзу. Дожидаться финишных разборок никто не стал. Украинец ушел от уставшего чеха на отметке 11,6 километра. Там же с Кюном расправился Бугетвейт.

Для сборной России пасьют сложился неудачно. Все же контактная борьба — не наша история. Лучшим стал Сучилов — 14-й. Халили только 16-й. На 18-м месте расположился Поршнев. Серохвостов — 36-й. И вот за него обиднее всего. Даниил ходом уступил меньше минуты, несмотря на 6 промахов. Если бы не ошибался, сделал всех своих соперников. Хочется верить, что точность придет с опытом. Главное — вызывать парня на Кубок мира. Такой лыжник команде очень нужен.

Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины