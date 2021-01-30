Гараничев на чемпионате Европы ничего не показал. Почему его опять берут в сборную России?
А молодых талантов решили «не кидать в омут» чемпионата мира.
А молодых талантов решили «не кидать в омут» чемпионата мира.
Чемпионат Европы по биатлону — довольно короткий турнир. Поэтому у российских спортсменов, мечтающих о поездке на чемпионат мира, было не так уж много возможностей заявить о себе. Субботние гонки преследования были, по сути, последним шансом показать тренерам свои возможности, потому что в заключительный день чемпионата пройдут лишь командные старты.
В женской команде мощные заявки на попадание на главный турнир года сделали Лариса Куклина и Анастасия Шевченко, которые были на подиуме и рядом с ним. Валерия Васнецова порадовала высокой скоростью, но разочаровала слабой стрельбой.
У мужчин, пожалуй, лишь Карим Халили продемонстрировал готовность приехать на чемпионат мира не туристом. Хотя неплохо пробежал спринт и юный талант Даниил Серохвостов, ставший 10-м с двумя промахами. Пасьюты же позволили тренерам сделать окончательный выбор.
Первыми на старт вышли женщины. К сожалению, кроме Ларисы Куклиной никто из россиянок толком проявить себя не сумел. Лариса же уверенно лидировала вплоть до третьей стрельбы, выигрывая у соперников более 30 секунд. Однако «стойка» у Куклиной не сложилась совсем. Два промаха на одном рубеже и ещё один на последнем — так россиянка упустила первое место.
Вплоть до последнего километра казалось, что Лариса удержит хотя бы свою третью позицию, однако в самом конце она пропустила вперёд норвежку Осне Скреде. Тем не менее, Куклина на чемпионате Европы стала абсолютно лучшей в сборной России в личных гонках.
Шевченко, которая так здорово показала себя в первых двух гонках, на этот раз провалилась и заняла 26-е место. В любом случае наша молодая звёздочка проявила себя здорово — у неё большое будущее. Неплохую гонку преследования провела Наталья Гербулова, переместившаяся с 21-го на 8-е место. Однако этого явно недостаточно, чтобы поехать в Поклюку.
Если у женщин было как минимум несколько кандидатур на попадание в основной состав, то у мужчин с резервом дела обстоят, мягко говоря, не лучшим образом. Да, есть Карим Халили, который занял четвёртое и второе место в первых двух гонках. Но в том же пасьюте Карим провалился со второй позиции на 16-ю, причём проиграл ходом лидеру практически полторы минуты. И это на уровне резервных команды, выступающих на чемпионате Европы!
С учётом того, что в Поклюке можно будет выставлять всего по четыре человека на личные гонки, это не такая большая проблема, но за будущие перспективы несколько тревожно. У сборной России сейчас очень скудный резерв, это нельзя не признать.
Бронзовый призёр сочинской Олимпиады Евгений Гараничев и вовсе решил не бежать связку
Учитывая, что в индивидуальной гонке Гараничев был 34-м (предпоследним из россиян), можно смело сказать, что на чемпионате Европы спортсмен не показал ровным счётом ничего.
Причин брать Евгения на чемпионат мира вроде бы не было никаких. Но было очевидно, что тренерский штаб сборной России может сделать для опытного спортсмена исключение, если тот не совсем уж разобран. Молодёжи, готовой потеснить Евгения, в команде нет.
Почти сразу же после завершения мужского пасьюта главный тренер сборной Валерий Польховский объявил, кто же из Польши отправится в Поклюку, и объяснил решение штаба.
«Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призёра.
Также Польховский рассказал, почему на главный турнир года не поедут Серохвостов и Шевченко.
«Вот Даниил Серохвостов. В спринте он был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте в конце четвёртого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку. О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена? То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба — талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. Однозначно к следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать».
Александр Говоров