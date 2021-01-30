Польховский: Куклина, Халили и Гараничев поедут на чемпионат мира по биатлону

«Слишком много у нас деревянных медалей на этом турнире, — сказал Польховский. — Вот и сегодня Лариса Куклина вновь стала четвертой. Если бы стрельба была чуть лучше, могли быть другие результаты. Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира».

«От Карима Халили мы ждали более высокой скорости, а получилось наоборот. Он не ход подтянул, а стрельбу, только в пасьюте захлебнулся немного, а две гонки до этого — все мишени поразил. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку, мы рассчитываем, что он еще разбежится. Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев. Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призера, во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке, во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью ее проведут, ротация точно будет, в-третьих, Евгений — опытный спортсмен, который все знает и все умеет, он нужен команде», — отметил наставник российской команды.