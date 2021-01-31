Гараничев опозорился в сингл-миксте даже на чемпионате Европы. Зачем тренеры везут его на ЧМ?

Сборная России осталась на чемпионате Европы в Польше без побед в личных гонках. И это катастрофа. Получается, даже на таком среднем уровне нашим биатлонистам трудно конкурировать с теми, кто слабее них выступает на Кубке мира. Провалиться в эстафетах было бы совсем позором. Особенно для опытных Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева, которых тренеры решили взять на чемпионат мира. Дело в том, что их заявили на сингл-микст.

На старте Куклина, Каролин Эрдаль, Каролин Коломбо и Ингела Андерссон чувствовали в себе силы, поэтому до первой лежки немного оторвались от основной группы. На рубеже некоторым из биатлонисток пришлось взять по дополнительному патрону, но не россиянке. Куклина ушла в лидерах. Коломбо уступала ей 4 секунды.

До стойки Коломбо догнала Куклину. Подтянулись и преследовательницы. Вот только на огневом рубеже им это не помогло. Девушки промахивались. По одной ошибке схватили россиянка и француженка, что позволило немке Стефани Шерер уйти на передачу этапа с 4-секундным преимуществом относительно Куклиной и Коломбо. Дальше были уже приличные проигрыши. Шведка Андрессон шла на четвертом месте, уступая 16 секунд.

Старания Куклиной оказались напрасными. Гараничев сразу же отпустил Эмильена Клода и Юстуса Стрелова. К лежке Евгений подходил с 8-секундным отставанием. На рубеже тройка лидеров промазала, но быстрее всех ошибку исправил немец. Клод и Гараничев проигрывали ему 7 и 10 секунд соответственно. Француз еще до стойки догнал лидера эстафеты, а вот россиянин начинал отставать еще больше. Не спасла положение даже точная стрельба — 14,2 секунды от Стрелова. Почти столько же уступал и Клод.

Девушкам пришлось сразу же бросаться в погоню за Шерер. Подойти вплотную к немке не удалось, зато они сократили отставание вдвое. Сработать так же круто на огневом рубеже у Куклиной и Коломбо, увы, не вышло. Заковырялась и Шерер. Тем не менее немка ушла на очередной круг первой. Француженка проигрывала 3 секунды, а Куклина — 9,5. У Коломбо получилось обогнать не самую быструю соперницу, что аукнулось ей на стойке. Каролин зашла на штрафной круг. Пока немка пыталась закрыть одну мишень, Куклина вспомнила, что умеет круто стрелять. Это позволило ей отправить Гараничева на заключительный этап лидером.

Его предсказуемо догнал Стрелов. Гараничеву очень повезло, что получилось здорово сработать на лежке и сесть за немцем. Россиянин дотерпел до заключительного рубежа и не отстал, что уже было хорошо. Пальбу он начал одновременно с соперником, но дважды ошибся. Это лишило команду борьбы за победу. Хуже всего было то, что и серебро еще предстояло отстоять. Клод и Даниэле Капеллари были в непосредственной близости. Итальянец быстро отстал, а вот француз почувствовал, что Гараничев не тянет и лишил нашу команду серебряной медали.

Печально то, что Гараничев даже не попытался удержаться за Клодом. Он просто сдался. И зачем брать такого биатлониста на чемпионат мира? Очевидно же, что в Поклюке ему совсем нечего ловить. Да и на какие гонки его можно ставить?

Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Сингл-микст