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16:57 (мск), источник: Sport24

Русские биатлонисты заставили Губерниева бомбить в прямом эфире

Порадовала только Анастасия Гореева.

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Источник: РИА "Новости"

Последняя надежда биатлонной сборной России взять золото на чемпионате Европы — смешанная эстафета. Для этого экспериментальному составу (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили) предстояло серьезно напрячься. На ребятах лежало бы меньше ответственности, выиграй Лариса Куклина и Евгений Гараничев сингл-микст. Вот только бронзовый призер Олимпийских игр запорол все на заключительном огневом рубеже.

***

Шевнина невнятно провела личные гонки в Польше. Ничего не получилось и в эстафете. Было непонятно, зачем тренеры заявили спортсменку. Любой заметил, что ей приходилось трудно и на дистанции, и на стрельбище. На лежке биатлонистка чудом не зашла на штрафной круг — 30 секунд отставания относительно Эми Басерги. До стойки она проиграла еще больше. Там опять пришлось взять дополнительный патрон. Эстафету Гореевой она передала, проигрывая почти минуту Лене Репинч и Элизабет Хегберг.

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Гореевой пришлось сразу бросаться в погоню. Ей удалось немного приблизиться к соперницам. Удалось справиться и на рубеже, подтянув команду на 10-е место. Тем не менее до группы лидеров, где были Леа Майер и Марион Дайгертеш, ей было далеко. Для возвращения в борьбу оставалось надеяться на ошибки соперниц на стойке. Желание было услышано. Все промахивались. Это позволило Гореевой вклиниться в топ-6. Она уходила с рубежа, проигрывая Анне Магнуссон 14,7 секунды. Шведка, правда, быстро сдулась и пропустила вперед Асне Скреде. До передачи эстафеты Гореевой практически удалось подойти к норвежке — 6,3 секунды.

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Поршнев чувствовал себя комфортно, находясь в компании с Магнусом Оберхаузером и Домиником Шмуком. Они постепенно догоняли лидирующего Эрленна Бьонтегора. На рубеже у парней сложилось по-разному, но все четверо продолжали бороться друг с другом за победу. Поршнев в этой компании выглядел слабым звеном, потому что совсем не тянул ходом. Соперники позволяли ему уйти первым со стойки, но он не справился со стрельбой и зашел на штрафной круг. Мы вернулись к тому, с чего начинали — 41 секунда от Бьонтегора.

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Халили убежал на заключительный этап, уступая минуту Сиверту Баккену. Еще больше россиянин проигрывал Филиппу Наврату и Артему Приме, которые с запасом шли вторым и третьим. Было печально осознавать, что Халили ничего не отыгрывал, а лишь уступал. Когда лидеры ушли на предпоследний круг, Карим только подошел к лежке. Там он справился идеально, но это не спасало наше положение. О медали речь не шло. Биатлонист даже до шестерки сильнейших не дотягивал.

Никакой интриги на последнем рубеже не случилось. Баккен сработал точно и с огромным преимуществом умчался, чтобы принести команде первую на этом чемпионате Европы золотую медаль. Наврат финишировал вторым, Прима — третьим. Халили взял дополнительный патрон на стойке и упустил возможность вклиниться в топ-6. Он пропустил вперед неизвестных широкой публике итальянца, австрийца и литовца. И это позор.

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Очевидно, тренеры ошиблись с выбором состава. Губерниев жестко разнес их в прямом эфире, не стесняясь в выражениях. Идеально провела гонку только Гореева (лучший ход этапа). Остальным точно не стоило бежать. Нет сомнений, что, например, у юниоров Анастасии Шевченко и Даниила Серохвостова получилось бы выступить гораздо круче. Вот только тренеры продолжают беречь молодежь. Интересно, для чего?

Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Эмили Калькенберг, Осне Скреде, Эрленн Бьонтегор, Сиверт Баккен) — 1:01.23,7 (1+7)
2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7 (0+7)
3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) — +52,5 (0+10)
4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1.02,4 (0+5)
5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1.14,4
6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1.14,5 (0+3)
7. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Карим Халили) — +1.50,0 (1+10)

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