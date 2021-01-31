Сборная России впервые с 1995 года осталась без золота на чемпионате Европы по биатлону

На ЧЕ серебряную медаль завоевал Карим Халили, бронзу — Лариса Куклина. Также Куклина в дуэте с Гараничевым стала третьей в синглмиксте. Золотых медалей у российской команды не было в 2000 и 2007 годах, но в рамках турнира проводились гонки юниоров, в которых россияне побеждали.