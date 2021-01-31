Сборная России впервые с 1995 года осталась без золота на чемпионате Европы по биатлону
Сборная России не сумела завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы по биатлону.
Сборная России не сумела завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы по биатлону.
Это произошло впервые с 1995 года. Турнир проходил в
На ЧЕ серебряную медаль завоевал Карим Халили, бронзу — Лариса Куклина. Также Куклина в дуэте с Гараничевым стала третьей в синглмиксте. Золотых медалей у российской команды не было в 2000 и 2007 годах, но в рамках турнира проводились гонки юниоров, в которых россияне побеждали.