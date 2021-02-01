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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Польховский объяснил, почему Гараничев выступит в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Евгений Гараничев, Карим Халили и Лариса Куклина, выступавшие на чемпионате Европы в Душниках-Здруй, присоединились к команде в Поклюке, где пройдёт чемпионат мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы вчера в 16 часов выехали, а в 2:45 ночи были уже в Поклюке. Времени нет, нужно каждый день использовать для подготовки», — приводит слова Польховского РИА «Новости».

Польховский также объяснил, почему Гараничев выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира. На чемпионате Европы Евгений в данной дисциплине занял 34-е место, совершив 4 промаха.

«Евгений Гараничев планируется прежде всего на индивидуальную гонку. До неё порядка двух недель, ему должно хватить времени для адаптации. То, что Гараничев будет бежать на чемпионате мира индивидуальную гонку, — не спонтанное решение. Он опытный спортсмен, призёр Олимпийских игр именно в этой дисциплине. Мы специально отправили Евгения на чемпионат Европы, чтобы проверить его возможности на данный момент как в гонке на 20 километров, так и в эстафете. И убедились, что он может прекрасно выступать в гонке на 20 километров. Ну да, бывают сбои. Но они и у лидеров мирового биатлона бывают», — сказал тренер.

Чемпионат мира в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

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