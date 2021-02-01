Польховский объяснил, почему Гараничев выступит в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

«Евгений Гараничев планируется прежде всего на индивидуальную гонку. До неё порядка двух недель, ему должно хватить времени для адаптации. То, что Гараничев будет бежать на чемпионате мира индивидуальную гонку, — не спонтанное решение. Он опытный спортсмен, призёр Олимпийских игр именно в этой дисциплине. Мы специально отправили Евгения на чемпионат Европы, чтобы проверить его возможности на данный момент как в гонке на 20 километров, так и в эстафете. И убедились, что он может прекрасно выступать в гонке на 20 километров. Ну да, бывают сбои. Но они и у лидеров мирового биатлона бывают», — сказал тренер.