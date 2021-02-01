Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в новых комбинезонах из-за санкций WADA

Действующие с декабря двухлетние санкции WADA запрещают российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх соревноваться в форме, на которой нанесены государственные символы (флаг и герб). СБР рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты.

На комбинезонах к чемпионату мира нанесен монохромный логотип СБР. Он же будет размещен на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире. СБР не сможет указать свое полное название, разрешена только англоязычная аббревиатура организации — RBU (Russian Biathlon Union).

Если российская сборная завоюет золотую награду на чемпионате мира, то на церемонии награждения будет исполняться гимн Международного союза биатлонистов (IBU).