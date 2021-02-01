Разбирательство в отношении экс-главы Международного союза биатлонистов завершится в марте

28 января комиссия IBU пришла к выводу о виновности Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских спортсменов, также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. Согласно мнению комиссии IBU, они защищали интересы России без веских оснований, закрывая глаза на очевидные нарушения.

«Наша задача — изучить отчет и собранную информацию, затем проанализировать, дать оценку потенциальным нарушениям и при необходимости собрать дополнительные доказательства. Затем мы примем решение, — сказал Маккенна. — Если нарушения будут выявлены, дело будет передано трем независимым членам Biathlon Integrity Unit с правом голоса. Я надеюсь, что смогу завершить это дело до конца марта, но это зависит от возможности сбора доказательств, наличия свидетелей и других факторов».