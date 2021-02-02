Олимпийский чемпион из России отреагировал на слова члена правления IBU о взятке

Тихонов заявил, что сделал Бейгарду, который на тот момент был главой Федерации биатлона Норвегии, подарок в виде портмоне с купюрой в 500 евро внутри и бутылки водки. «Он мне вернул эти 500 евро, я с удовольствием их забрал назад», — заметил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a0ec66fd85d8b77deb6" data-vnd="2a0ec66fd85d8b77deb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a0ec66fd85d8b77deb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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При этом Бейгард в интервью VG 30 января рассказал, что Тихонов попытался дать ему взятку в размере 500 евро. Норвежец заметил, что это привело его в ярость. «После этого я спустился в холл отеля, где был Тихонов, кинул бумажник и ударил его», — пояснил Бейгард.

28 января Тихонова также обвинили в подкупе бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш. Она рассказала, что в 2009 году россиянин предложил ей коробку с драгоценностями. Взамен он якобы хотел прекращения расследования по допинговым делам соотечественников.