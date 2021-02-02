Губерниев объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом

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Губерниев заявил, что сложно представить, о чем думают спортсмены, признанные виновными в приеме запрещенных препаратов. «Может быть, там есть какие-то подводные камни, я не знаю», — пояснил комментатор.

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Он отметил, что спортсмены могут не знать, что принимают. «Люди, выступая десять лет на международной арене, никак не могут выучить три слова по-английски, чтобы на пресс-конференциях разговаривать. Почему, собственно, они должны понимать, что им предлагает доктор?» — заметил Губерниев.

В феврале 2019-го четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также объяснил, почему Логинов не хочет говорить о причинах употребления допинга. По его мнению, биатлониста заставили молчать чиновники, замешанные в скандале.