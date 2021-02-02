Губерниев объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил молчание российского биатлониста Александра Логинова о допинговом прошлом. Интервью с ним доступно на
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил молчание российского биатлониста Александра Логинова о допинговом прошлом. Интервью с ним доступно на
Губерниев заявил, что сложно представить, о чем думают спортсмены, признанные виновными в приеме запрещенных препаратов. «Может быть, там есть
Он отметил, что спортсмены могут не знать, что принимают. «Люди, выступая десять лет на международной арене, никак не могут выучить три слова
В феврале 2019-го четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также объяснил, почему Логинов не хочет говорить о причинах употребления допинга. По его мнению, биатлониста заставили молчать чиновники, замешанные в скандале.
С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации некоторые биатлонисты выступили против его возвращения в спорт.