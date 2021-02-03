WADA пока не предоставило ответа по составу сборной России по биатлону на чемпионат мира

До старта турнира остается неделя, он пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. IBU попросил Союз биатлонистов России подготовить расширенную заявку команды на тот случай, если по решению WADA кому-то из тренеров или спортсменов будет отказано в участии в турнире.

«Все имена были переданы WADA, никакой информации после этого мы от них пока не получили», — сообщили в IBU.

Тренерский штаб сборной России при этом с составом уже определился. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.