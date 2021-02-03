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3 февраля, источник: ТАСС

Привалов назвал спорным состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России по биатлону можно назвать спорным, поскольку в нем отсутствуют молодые биатлонисты, у которых мог быть шанс побороться за высокие места. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

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Источник: РИА "Новости"

В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

«Надо брать молодежь. Вот взяли Гараничева… Зачем брать на чемпионат мира спортсмена, если заведомо знаешь, что никакой медали не будет. Лучше взять молодого, у которого пусть и есть проблема со стрельбой, но он хотя бы бежит хорошо. Ведь в биатлоне бывают примеры удачной стрельбы, в таком случае у молодого и результат будет хорошим».

«Тренерам, конечно, виднее, но все видно невооруженным глазом, — сказал Привалов. — Поэтому состав, можно сказать, спорный».

Гараничев является олимпийским призером Игр в Сочи, 13 февраля ему исполнится 33 года. Перед чемпионатом мира он выступил на чемпионате Европы, заняв там 34-е место в индивидуальной гонке и завоевав бронзу в сингл-миксте.

Главный старт сезона пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. В составе сборной России будет выступать действующий чемпион мира в спринте Александр Логинов.

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