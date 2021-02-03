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3 февраля, источник: Матч ТВ

Валерий Польховский — в эфире Матч ТВ: В составе сборной России на ЧМ сильнейшие спортсмены на данный момент

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о составе национальной команды на чемпионат мира.

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Источник: РИА "Новости"

— На данный момент, это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, поэтому остановились на тех, кто участвовал на Кубке мира. Прогнозы? Это дело неблагодарное. Нужно подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту, — сказал Польховский в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 3 февраля стал известен состав мужской и женской команд на чемпионат мира, который пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.

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