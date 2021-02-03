Валерий Польховский — в эфире Матч ТВ: В составе сборной России на ЧМ сильнейшие спортсмены на данный момент
Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о составе национальной команды на чемпионат мира.
Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о составе национальной команды на чемпионат мира.
— На данный момент, это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, поэтому остановились на тех, кто участвовал на Кубке мира. Прогнозы? Это дело неблагодарное. Нужно подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту, — сказал Польховский в эфире программы «Все на Матч!».
Напомним, 3 февраля стал известен состав мужской и женской команд на чемпионат мира, который пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.