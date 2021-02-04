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12:35 (мск), источник: ТАСС

Тихонов считает, что биатлонистка Гореева должна выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Анастасия Гореева заслужила право попасть в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира 2021 года. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Источник: РИА "Новости"

В среду был определен состав сборной России на чемпионат мира. В женскую команду вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

«Тренеры перепихивают решения один на другого, и никто не хочет рисковать. Я бы взял молодежь уже года два назад и натаскивал, это было бы целесообразнее. Считаю, что женский состав выглядит не совсем объективно. У нас есть хорошая 21-летняя Гореева, ее надо было подключать», — считает Тихонов.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили. «Дай бог, чтобы команду хорошо подвели к чемпионату мира и что-нибудь получилось. Если Логинов с Елисеевым подойдут так, как я бы их подвел, то у них есть реальные шансы побороться за медали», — отметил Тихонов.

Собеседник ТАСС считает, что наибольшие шансы на золотые медали чемпионата мира сборная России имеет в мужской и женской эстафетах. «В мужской и женской эстафетах есть реальные шансы. У наших соперников по одному этапу частенько бывают провальные. Главное использовать минимальное количество дополнительных патронов», — заключил четырехкратный олимпийский чемпион.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

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