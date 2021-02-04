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20:01 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по биатлону норвежец Биркеланн завершил карьеру

ТАСС, 4 февраля. Норвежский биатлонист Ларс Биркеланн принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Последний раз Биркеланн принимал участие в соревнованиях в марте прошлого года, став вторым в масс-старте на Кубке IBU.

«После утомительного прошлого сезона, после болезни я предпринял искреннюю попытку вернуться в сборную летом и осенью. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха в жизни подошла к концу», — написал Биркеланн.

Биркеланну 32 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2019) в мужской эстафете. Также на его счету победа в спринте на чемпионате Европы и четыре серебряных медали европейского первенства.

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