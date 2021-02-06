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20:48 (мск), источник: Sport24

Бьорндален: «Надеюсь, что у сборной России появятся новые звезды. Я бы обратил внимание на Латыпова»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален оценил шансы российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке.

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Источник: Sport24

«Российские атлеты, пожалуй, тоже могут что-то выиграть. Я думаю, что они могут неплохо выступить в эстафетах. Если они завоюют медали в индивидуальных гонках, то я, скорее, удивлюсь. Но чемпионат мира — это всегда сюрпризы. Я бы рассчитывал, наверное, на масс-старт. Да, им будет непросто, но почему нет?

Из тех, кто выступает сейчас, только Логинов показывает скорость, достаточную, чтобы быть в топе. Но последние два сезона, он, конечно, уступает самому себе из прошлого. Так что я надеюсь, что у них на подходе новое поколение. Россия всегда была одной из главных биатлонных стран, и нам нужно больше разнообразия. Поэтому, я надеюсь, что у них появятся новые звезды. Я бы обратил внимание на Латыпова. Мне кажется, у него есть потенциал, — цитирует норвежца Olympic Channel.

Отмечается, что интервью было дано до этапа в Антхольце, проходившего в конце января, где российская сборная взяла медали в женской и мужской эстафетах, а Александр Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.

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