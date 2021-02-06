Бьорндален: «Надеюсь, что у сборной России появятся новые звезды. Я бы обратил внимание на Латыпова»
Восьмикратный олимпийский чемпион
Восьмикратный олимпийский чемпион
«Российские атлеты, пожалуй, тоже могут
Из тех, кто выступает сейчас, только Логинов показывает скорость, достаточную, чтобы быть в топе. Но последние два сезона, он, конечно, уступает самому себе из прошлого. Так что я надеюсь, что у них на подходе новое поколение. Россия всегда была одной из главных биатлонных стран, и нам нужно больше разнообразия. Поэтому, я надеюсь, что у них появятся новые звезды. Я бы обратил внимание на Латыпова. Мне кажется, у него есть потенциал, — цитирует норвежца Olympic Channel.
Отмечается, что интервью было дано до этапа в Антхольце, проходившего в конце января, где российская сборная взяла медали в женской и мужской эстафетах, а Александр Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.