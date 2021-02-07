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14:25 (мск), источник: ТАСС

У российских биатлонистов не выявлено случаев заражения COVID-19 перед стартом ЧМ

ТАСС, 7 февраля. Российская команда в полном составе прошла тестирование на коронавирус, положительных результатов зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

«Это обязательная процедура перед началом соревнований, которую накануне прошли не только спортсмены, но и тренерский состав, и обслуживающий персонал, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский. — Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займемся в ближайшее время».

В мужскую и женскую команду вошло по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды СБР, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

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