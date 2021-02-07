Норвежский журналист раскритиковал Губерниева за поддержку россиян, попавшихся на допинге

Вскоре после этого норвежский биатлонист Тарьей Бё предложил россиянам извиниться за былые преступления.



Губерниев отреагировал на слова Бё: «Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Должны ли мы извиниться перед всеми лёгочными специалистами, продавцами лекарств от астмы и торговцами бальзамов для губ? Братишка, ты скажи конкретно».

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Норвежский обозреватель кратко описал эти события и продолжил.

«Когда дело доходит до защиты интересов России, эта двухметровая физически крепкая телезвезда уже не так элегантна. Скорее, он просто начинает прикидываться пухленьким и глупым. Например, осенью 2015 года он раскритиковал бывшего президента Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда, который представлял тогда первый отчёт ВАДА о мошенничестве со стороны России. Это прекрасно демонстрировало, насколько прогнили все главные российские виды спорта. Но Губерниев не сдавался и заявлял, что аргументы Паунда звучат для него неубедительно.

Защищал он и Ольгу Зайцеву по её делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Но вообще только настоящий спортивный идиот-националист может так защищать своих героев, — написал Сэтер.

Затем обозреватель вспомнил об инциденте с массовым снятием юниорок Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области с участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» сразу после прибытия допинг-офицеров РУСАДА. Соревнования проходили 24—27 декабря 2020 года в Чайковском у женщин, а у мужчин — 25—28 декабря в Ижевске.