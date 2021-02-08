Легенды биатлона написали письмо в адрес Губерниева: «Вас уже ненавидят миллионы любителей спорта»

«Мы группа ветеранов биатлона, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров СССР и России, чемпионов мира и Олимпийских игр в преддверии чемпионата мира хотим обратиться к комментатору канала “Матч-ТВ” Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды, — отмечается в сообщении. — Дмитрий! Мы искренне признательны Вам за Вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы Вы начали любить себя в спорте, больше чем в спорт в себе, что отражается на качестве Ваших репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта. В числе прославленных спортсменов и тренеров, пострадавших от ваших оскорблений оказались лучший биатлонист ХХ века, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, лучшая лыжница ХХ века, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова, олимпийский чемпион Владимир Аликин, многократный чемпион мира Павел Ростовцев, призер олимпийских Игр Евгений Гараничев, чемпион мира Антон Бабиков и многие другие…».