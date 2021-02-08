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17:42 (мск), источник: ТАСС

Драчев заступился за Губерниева после письма ветеранов биатлона с критикой комментатора

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Открытое письмо ветеранов биатлона в адрес комментатора Дмитрия Губерниева ни к чему хорошему не приведет, подобные споры надо решать кулуарно. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо в адрес Губерниева с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды. Под ним, в частности, подписались чемпион мира Геннадий Ковалев, олимпийский чемпион Владимир Аликин, бывший главный тренер России Анатолий Хованцев.

«Все эти вопросы надо решать иначе, ни к чему хорошему такие письма и обвинения никогда не приводили. Единственное, что даст это письмо, — у Дмитрия Губерниева появятся очередные 50 или 100 тысяч подписчиков [в Instagram] », — сказал Драчев.

«Видимо, российскому биатлону нужен очередной драйв и полоскание грязного белья. Но раз к этому всему приложил руку Александр Иванович, то иного и быть не могло. При этом мы все понимаем, что Дмитрий Губерниев эмоциональный человек, иногда эмоции действительно зашкаливают, но если кому-то не очень понравился его комментарий, лучше позвонить ему и обсудить это лично, не выносить это на публику», — добавил он.

Драчев также отметил профессионализм Губерниева, которого он считает лучшим биатлонным комментатором. «Он остается лицом и голосом биатлона. Он профессионально, качественно и четко комментирует, местами эмоционально, но это огромный плюс для биатлона, что он душой и сердцем относится к нему», — сказал бывший глава СБР.

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