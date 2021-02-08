«Мы, россияне, не можем забрать то, что принадлежит нам». Как скандалили на ЧМ по биатлону
Российских биатлонистов подрезали на трассе, дисквалифицировали и даже обыскивали. Но доставалось не только нам.
Российских биатлонистов подрезали на трассе, дисквалифицировали и даже обыскивали. Но доставалось не только нам.
В Поклюке 10 февраля смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону. В новейшей истории подобных турниров было немало скандалов с участием наших спортсменов. Чего только не происходило с нашей командой! И всякий раз негативно отражалось на результатах. У наших спортсменов даже заслуженные медали отбирали, и вовсе не
Вспоминаем, как скандалили на чемпионатах мира по биатлону.
Один из самых громких скандалов случился на чемпионате мира 2009 года в Пхёнчхане. В гонке преследования тогда часть спортсменов во главе с самим
Победу в той гонке должен был одержать россиянин Максим Чудов, финишировавший вторым. Он был чемпионом мира целых три часа, пока апелляционное жюри разбирало похождения Бьорндалена по мосту, а не под мостом. Казалось бы, что тут разбирать, когда факт нарушения зафиксирован?
Но итоговый вердикт был не в нашу пользу. Жюри решило, что норвежец не получил преимущества
«Я многое тогда понимал и сделал вывод, что мы, россияне, руководители, не можем идти до конца, не можем забрать то, что принадлежит нам. Учитывая ресурсы нашей страны в целом, это печально. Если человек нарушил правила, он должен быть наказан. На будущее хочу призвать наших руководителей, наших тренеров, спортсменов: поймите, неважно, кто перед тобой — пятикратный, восьмикратный олимпийский чемпион. Если он не прав, то должен понести наказание», — говорил Чудов в интервью «Р-Спорту».
Ольгу Зайцеву на предолимпийской неделе в Турине в 2005-м дисквалифицировали за то, что она на выходе со штрафного круга сбила фишку, выиграв… менее метра дистанции. А в 2012-м в Рупольдинге та же Зайцева была дисквалифицирована с
Глава жюри IBU Макс Кобб объяснил, что Бьорндален на самом деле попал, не сработала установка. «Такое случается крайне редко», — заявил он. На самом деле, даже ещё реже. Но один из судей утверждал, что
Чемпионат мира в
После этапа Богалий комментатор Дмитрий Губерниев выдал в прямой эфир информацию о том, что Анатолий Хованцев уволен. Решение Михаила Прохорова ему передала
Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене начался с громкого скандала в смешанной эстафете. Там было всё — подсечка во время передачи эстафеты, закрытый финишный коридор, нерукопожатный француз и побег с пьедестала почёта. Про разборки на
До старта чемпионата Мартен Фуркад, один из величайших биатлонистов в истории, поздравил россиянина Александра Логинова с днём рождения оригинальными словами. Мол, главная его победа — это уколы эритропоэтина. Во время смешанной эстафеты
«Перед награждением я был настолько зол, что сказал — не буду жать ему руку, а Александр ответил: “А я тем более”. Я его понимаю, потому что он больше обижен, чем я. Хочу поддержать Александра, потому что ему тяжело противостоять этому негативу. Каково это — приехать на чемпионат мира и выслушивать такое, особенно от Мартена Фуркада?!», — возмущался после финиша Антон Шипулин.
А Губерниев, оскорбивший француза, не дал состояться другому скандалу. После победы в мужской эстафете организаторы вместо гимна России включили другую мелодию. Так Дмитрий бросился к ведущему, отнял микрофон и спел гимн
Травля Александра Логинова продолжилась и на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Тогда накануне эстафеты ранним утром в его номер ворвались итальянские полицейские, забрали винтовку, телефон, ноутбук, личные вещи.
Поводом для такого внезапного визита стала чужая аккредитация, под которой личный тренер Логинова Александр Касперович присутствовал на чемпионате мира. Оказалось, что с ним поделилась аккредитацией украинская делегация. Но IBU это не понравилось. А соперникам не понравилось то, как Логинов расправился с ними в спринте.
«Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день. Больная тема для меня — телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Не говоря уже о покупке билетов. Когда вернут, не знаю, диалог был не очень, переводчик не очень хорошо знал русский.
Может, в Поклюке обойдётся без скандалов?
Андрей Шитихин