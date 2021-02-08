«Мы, россияне, не можем забрать то, что принадлежит нам». Как скандалили на ЧМ по биатлону

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В Поклюке 10 февраля смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону. В новейшей истории подобных турниров было немало скандалов с участием наших спортсменов. Чего только не происходило с нашей командой! И всякий раз негативно отражалось на результатах. У наших спортсменов даже заслуженные медали отбирали, и вовсе не из-за положительных допинг-проб.

Вспоминаем, как скандалили на чемпионатах мира по биатлону.

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«Если человек нарушил правила, он должен быть наказан»

Один из самых громких скандалов случился на чемпионате мира 2009 года в Пхёнчхане. В гонке преследования тогда часть спортсменов во главе с самим Уле-Эйнаром Бьорндаленом неправильно прошли трассу. В правилах на этот счёт было чётко сказано — минута штрафа к итоговому результату.

Победу в той гонке должен был одержать россиянин Максим Чудов, финишировавший вторым. Он был чемпионом мира целых три часа, пока апелляционное жюри разбирало похождения Бьорндалена по мосту, а не под мостом. Казалось бы, что тут разбирать, когда факт нарушения зафиксирован?

Но итоговый вердикт был не в нашу пользу. Жюри решило, что норвежец не получил преимущества из-за того, что прошёл трассу по изменённому маршруту. Если бы тогда в Пхёнчхане первым финишировал не Бьорндален, вряд ли разбиралось бы — получил преимущество или нет.

В 2013-м Александр Легков выиграл «Тур де Ски» благодаря подсказке болельщиков! Он пропустил один из поворотов на убийственной горе Альпе Чермис и вынужден был вернуться, чтобы не схлопотать дисквалификацию. Хотя его преимущество было неоспоримым, его бы никто не догнал. Правила есть правила, но не для Бьорндалена. Норвежец стал чемпионом мира, а Максим Чудов получил серебро.

«Я многое тогда понимал и сделал вывод, что мы, россияне, руководители, не можем идти до конца, не можем забрать то, что принадлежит нам. Учитывая ресурсы нашей страны в целом, это печально. Если человек нарушил правила, он должен быть наказан. На будущее хочу призвать наших руководителей, наших тренеров, спортсменов: поймите, неважно, кто перед тобой — пятикратный, восьмикратный олимпийский чемпион. Если он не прав, то должен понести наказание», — говорил Чудов в интервью «Р-Спорту».

«Такое случается очень редко»

Ольга Зайцева тоже оказывалась в эпицентре скандалов. | Источник: РИА "Новости"

Ольгу Зайцеву на предолимпийской неделе в Турине в 2005-м дисквалифицировали за то, что она на выходе со штрафного круга сбила фишку, выиграв… менее метра дистанции. А в 2012-м в Рупольдинге та же Зайцева была дисквалифицирована с масс-старта за то, что на первую стрельбу легла не на свой коврик. После подсказки тренера сборной России Павла Ростовцева спортсменка сменила позицию на верное, но общение с тренерами на стрельбище запрещено. Правила есть правила. Если ты не Бьорндален.

Кстати, Уле-Эйнар и на ЧМ в Рупольдинге получил золото после финиша. Тогда в смешанной эстафете победила сборная Словении, финишёром в которой был Яков Фак. Во время стрельбы на втором рубеже у Бьорндалена якобы не сработала установка, один глазок остался не закрыт, а норвежец отправился на штрафной круг. Словенцы радовались, как дети. Но каково же было их изумление, когда победителем объявили… сборную Норвегии.

Глава жюри IBU Макс Кобб объяснил, что Бьорндален на самом деле попал, не сработала установка. «Такое случается крайне редко», — заявил он. На самом деле, даже ещё реже. Но один из судей утверждал, что Уле-Эйнар попал, тренер сборной Норвегии в этом клялся и божился. В общем, Норвегия — золото, Словения — серебро.

«Как подготовили, так и бегу»

Анатолий Хованцев на стрельбище. | Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира в Ханты-Мансийске в 2011-м стал для сборной России настоящим кошмаром. И дело не в трёх серебряных наградах, а в той обстановке, которая сложилась в команде по ходу турнира. Соперников в этот раз обвинять было не в чем — скандалы разъедали сборную России изнутри. Конфликт между главным тренером Владимиром Барнашовым и старшим тренером женской команды Анатолием Хованцевым привёл к плачевным результатам.

Светлана Слепцова, провалившая свой этап в смешанной эстафете, бросила фразу: «Как тренеры подготовили, так я и бегу». Состав на классическую женскую эстафету, закончившуюся для сборной России катастрофой, формировал старший тренер, а назвал — главный. И вместо Натальи Гусевой побежала Анна Богалий, схватившая три штрафных круга.

После этапа Богалий комментатор Дмитрий Губерниев выдал в прямой эфир информацию о том, что Анатолий Хованцев уволен. Решение Михаила Прохорова ему передала пресс-атташе СБР Мария Байдина. Она же сказала и Хованцеву после гонки. Женская команда была разрушена. А восстанавливать её позвали Вольфганга Пихлера.

«Я был настолько зол, что сказал — не буду жать ему руку!»

Мартен Фуркад очутился в центре скандала с россиянами. | Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене начался с громкого скандала в смешанной эстафете. Там было всё — подсечка во время передачи эстафеты, закрытый финишный коридор, нерукопожатный француз и побег с пьедестала почёта. Про разборки на пресс-конференции можно и не говорить.

До старта чемпионата Мартен Фуркад, один из величайших биатлонистов в истории, поздравил россиянина Александра Логинова с днём рождения оригинальными словами. Мол, главная его победа — это уколы эритропоэтина. Во время смешанной эстафеты Фуркад-младший, уходя на свой этап, замедлился и подсёк Логинова, который передавал эстафету Антону Шипулину.

На финише эстафеты француз сменил финишный коридор и закрыл россиянину путь к серебру. Золото тогда взяли немцы. На цветочной церемонии Логинов и Шипулин не подали Фуркаду руки, и француз после этого спрыгнул со своей ступени пьедестала почёта и отправился восвояси. Вслед ему понеслось из комментаторской кабины Дмитрия Губерниева: «Мартен Фуркад, ты — свинья!».

«Перед награждением я был настолько зол, что сказал — не буду жать ему руку, а Александр ответил: “А я тем более”. Я его понимаю, потому что он больше обижен, чем я. Хочу поддержать Александра, потому что ему тяжело противостоять этому негативу. Каково это — приехать на чемпионат мира и выслушивать такое, особенно от Мартена Фуркада?!», — возмущался после финиша Антон Шипулин.

А Губерниев, оскорбивший француза, не дал состояться другому скандалу. После победы в мужской эстафете организаторы вместо гимна России включили другую мелодию. Так Дмитрий бросился к ведущему, отнял микрофон и спел гимн а-капелла вместе с Шипулиным, Антоном Бабиковым, Максимом Цветковым и Алексеем Волковым.

«У меня нет слов»

Александр Логинов на дистанции. | Источник: РИА "Новости"

Травля Александра Логинова продолжилась и на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Тогда накануне эстафеты ранним утром в его номер ворвались итальянские полицейские, забрали винтовку, телефон, ноутбук, личные вещи.

Поводом для такого внезапного визита стала чужая аккредитация, под которой личный тренер Логинова Александр Касперович присутствовал на чемпионате мира. Оказалось, что с ним поделилась аккредитацией украинская делегация. Но IBU это не понравилось. А соперникам не понравилось то, как Логинов расправился с ними в спринте.

Эстафету Александр пробежал, но с масс-старта снялся — в таком эмоциональном состоянии бежать он не мог.

«Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день. Больная тема для меня — телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Не говоря уже о покупке билетов. Когда вернут, не знаю, диалог был не очень, переводчик не очень хорошо знал русский. Из-за истории с чужой аккредитацией, которая была у Кастеровича, в IBU начали подозревать, что он скрывается под чужой фамилией. Якобы он приезжает ко мне, а после этого я бегу… Это голословное предположение. У меня слов нет. Отказываться от эстафеты я не собирался, мне нечего стыдиться», — говорил тогда Логинов.

Может, в Поклюке обойдётся без скандалов?