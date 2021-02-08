Резцова: О письме ветеранов против Губерниева не слышала, но я присоединяюсь

В письме, подписанном известными в прошлом атлетами и тренерами, отмечается, что Губерниев позволяет себе словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.
— Анфиса Анатольевна, не хочется портить вам настроение в такие дни, но тут новый скандал в биатлоне. Ветераны написали против Губерниева.— Нет, не слышала, — приводит слова Резцовой «КП».
— В нем они и вас они упоминают, в том числе. Зачитаю несколько строк. <…> Вы присоединяетесь?
— Конечно, присоединяюсь.
— А вы за то, чтобы накануне чемпионата мира поменять комментатора? Что вы посоветуете?
— Чтобы человек задумался.
— Губерниев уже, кстати, жестко ответил: «Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны», — написал комментатор в соцсетях.
— А кто нас всех собрал в это письмо?
— Кто его писал, не знаю. А опубликовали его через сайт Александра Тихонова.
— Я присоединяюсь к этим ветеранам и хочу сказать, что нельзя оскорблять людей, которые сделали много в спорте…
Великих спортсменов нельзя, нельзя оскорблять, так не бывает.