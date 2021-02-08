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23:41 (мск), источник: Sport24

Резцова: О письме ветеранов против Губерниева не слышала, но я присоединяюсь

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась об открытом письме против комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, опубликованом на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

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Источник: РИА "Новости"

В письме, подписанном известными в прошлом атлетами и тренерами, отмечается, что Губерниев позволяет себе словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

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— Анфиса Анатольевна, не хочется портить вам настроение в такие дни, но тут новый скандал в биатлоне. Ветераны написали против Губерниева.— Нет, не слышала, — приводит слова Резцовой «КП».

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— В нем они и вас они упоминают, в том числе. Зачитаю несколько строк. <…> Вы присоединяетесь?

— Конечно, присоединяюсь.

— А вы за то, чтобы накануне чемпионата мира поменять комментатора? Что вы посоветуете?

— Чтобы человек задумался.

— Губерниев уже, кстати, жестко ответил: «Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны», — написал комментатор в соцсетях.

— А кто нас всех собрал в это письмо?

— Кто его писал, не знаю. А опубликовали его через сайт Александра Тихонова.

— Я присоединяюсь к этим ветеранам и хочу сказать, что нельзя оскорблять людей, которые сделали много в спорте…

Великих спортсменов нельзя, нельзя оскорблять, так не бывает.

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