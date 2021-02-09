Журналистам разрешено демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8176053d811915611bf8" data-vnd="8176053d811915611bf8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8176053d811915611bf8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В словенской Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции WADA этого не требуют. При этом в международной федерации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им не удастся.