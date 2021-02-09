Журналистам разрешено демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.
В словенской Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.
В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции WADA этого не требуют. При этом в международной федерации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им не удастся.
Болельщики на чемпионат мира в связи с пандемией коронавируса допущены не будут. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля.